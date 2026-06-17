Nemzeti Sportrádió

Tara Davis-Woodhall az atlétikai világdöntő újabb Abszolút Sztárja

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2026.06.17. 16:58
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Tara Davis-Woodhall (Fotó: AFP)
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atlétikai világdöntő Tara Davis-Woodhall Atlétika
Az első alkalommal megrendezendő atlétikai világdöntőn Tara Davis-Woodhall nemcsak versenyzőként, hanem vezető tartalomkészítőként is szerepet vállal – derül ki a verseny szervezőinek szerdai közleményéből.

Az olimpiai bajnok és világbajnok Tara Davis-Woodhall lesz az atlétikai világdöntő első kiadásának egyik sztárnagykövete, azaz Abszolút Sztárja (Ultimate Star). Az eseményre 2026. szeptember 11. és 13. között kerül sor Budapesten a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

Amellett, hogy Davis-Woodhall megméretteti magát a versenyen, közösségimédia-tapasztalatát is kamatoztatja majd vezető tartalomkészítőként az eseményt megelőző időszakban és a verseny alatt. Emellett szerepet vállal az eseményhez kapcsolódó további tartalomkészítők munkájának támogatásában is.

Tara Davis-Woodhall mesterien egyensúlyoz aközött, hogy a világ egyik legjobb távolugrója legyen, miközben saját hangján, hitelesen meséli el történetét a közönségnek” – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. „Kivételes képessége van arra, hogy platformjait felhasználva rajongói közösséget építsen, miközben folyamatosan a legmagasabb szintű sportteljesítményre törekszik. Büszkék vagyunk arra, hogy partnerként üdvözölhetjük őt az atlétikai világdöntő részeként, amelynek egyik alapvető célja, hogy bemutassuk, milyen sokoldalú sztárok a sportolóink.”

Az Atlétikai Világdöntő diadalmas visszatérést jelent majd Magyarországra Davis-Woodhall számára. Az amerikai távolugró pályafutása első felnőtt világversenyes érmét, egy ezüstérmet a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokságon szerezte. Ezt követően 2024-ben olimpiai bajnok lett Párizsban, majd 2025-ben világbajnoki aranyérmet nyert Tokióban. A párizsi és tokiói győzelmek automatikus meghívást értek számára az atlétikai világdöntőre. Davis-Woodhall 2026-ban sportolói képességeinek újabb területeit is felfedezi, hiszen a távolugrás mellett 100 méteres gátfutásban is versenyez.

„A lehetőség, hogy ne csak versenyezzek, hanem segítsek formálni az Atlétikai Világdöntő történeteit is, olyan volt, amit nem utasíthattam vissza” – mondta Davis-Woodhall. „Nagyon örülök annak, hogy az Atlétikai Világdöntő révén a Nemzetközi Atlétikai Szövetség valóban szeretné megünnepelni minden szenvedélyemet és érdeklődési területemet, legyen szó akár a sportolói pályafutásomról, akár a tartalomkészítésről.”

Az atlétikai világdöntő célja, hogy végleg eldöntse a kérdést: ki a legjobb a legjobbak között. A világbajnokok, olimpiai bajnokok, a Gyémánt Liga győztesei, valamint az adott év világranglistájának élmezőnyébe tartozó atléták mind azért versenyeznek, hogy elnyerjék az Abszolút Bajnok címet.

Az atlétikai világdöntőről további információ itt érhető el.

 

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