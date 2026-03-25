Atlétikai világdöntő: Duplantis már várja, hogy megmutathassa a világnak a verseny himnuszát

2026.03.25. 12:50
Armand Duplantis (Fotó: Getty Images)
Armand Duplantis Budapest atlétikai világdöntő
Armand Duplantis, az atlétika jelenlegi első számú sztárversenyzője izgatottan várja, hogy mindenki hallja a szeptemberi budapesti világdöntő általa írt himnuszát.

A svéd rúdugrósztár a hétvégi toruni fedett pályás világbajnokságon árulta el az M4 Sportnak, hogy ő írja és adja majd elő az idén első alkalommal sorra kerülő, háromnapos csúcsverseny himnuszát. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) pedig közleményében emlékeztetett rá, hogy Duplantis egyik szenvedélye a zene. Első kislemeze tavaly februárban jelent meg és a 31. helyet érte el a svéd slágerlistákon. A múlt hónapban pedig egy országos televíziócsatorna élő adásában énekelte el legújabb, Feelin’ Myself című számát, amely aztán a hónap elején a svédországi Uppsalában megrendezett Mondo Classic versenyen elért legújabb világcsúcsának (6,31 méter) is aláfestő zenéje lett. Csak a Spotify platformon 5,5 millió alkalommal streamelték a zenéit.

„Mindig a határokat feszegetem, mindenben, akár a rúdugrás nekifutóján vagyok, akár egy zenei stúdióban – idézte az NRÜ Duplantist, a világdöntő egyik nagykövetét. – Nem csak azért szerettem volna nagykövet lenni, mert óriási lelkesedést érzek az eseménnyel kapcsolatban. Itt a különböző szenvedélyeim egyszerre lehetnek jelen, és már várom, hogy megmutathassam a világnak a Világdöntő lényegét megragadó himnuszt.”

Duplantis azok közé a versenyzők közé tartozik, akik már kvalifikálták magukat a szeptember 11. és 13. között sorra kerülő eseményre. A háromnapos csúcsrendezvény rendkívül intenzív lesz, mindhárom napon háromórás a program.

„Szerettük volna, hogy a világdöntőnek legyen egy himnusza, amely tükrözi ennek a vadonatúj versenynek az energiáját, izgalmát és hangulatát – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. – És ki lehetne alkalmasabb arra, hogy megírja, mint Mondo Duplantis, az abszolút sztár, aki már eddig is bizonyította tehetségét a sportban és a zenében egyaránt.”

 

Armand Duplantis Budapest atlétikai világdöntő
Legfrissebb hírek

Armand Duplantis a Nemzeti Sportnak: Van valami megmagyarázhatatlan, de különleges kapcsolatom Budapesttel

Atlétika
2026.03.22. 16:23

Világcsúcs, de nem Duplantistól – ez történt a fedett pályás vb 2. estéjén

Atlétika
2026.03.21. 22:34

A rúdugrás új dimenziója – Armand Duplantis

Képes Sport
2026.03.21. 07:11

Lesz-e újabb Duplantis-világcsúcs? – öt izgalmas kérdés a fedett pályás vb előtt

Atlétika
2026.03.19. 10:33

NS-infó: Juhász Roland lesz a budapesti BL-döntő nagykövete

Bajnokok Ligája
2026.03.18. 13:06

Már senkit sem lep meg: megvan Armand Duplantis 15. rúdugróvilágcsúcsa

Atlétika
2026.03.12. 23:46

Vívó világkupa: április harmadik hétvégéjén lesz a budapesti párbajtőr GP

Egyéb egyéni
2026.03.12. 15:48

Strandröplabda Pro Tour: idén is szeptember elején lesz a budapesti verseny

Röplabda
2026.03.04. 17:37
