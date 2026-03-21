Eszes Dániel a fedett pályás vb-n is hozta a téli stabil teljesítményét

SZENDREI ZOLTÁN
• Torun
2026.03.21. 12:00
null
Eszes Dániel (Fotó: Kovács Péter, archív)
Atlétika fedett pályás vb Eszes Dániel
Az országos bajnok Eszes Dániel volt az egyetlen magyar résztvevője a Torunban zajló fedett pályás atlétikai világbajnokság szombat délelőtti programjának.

Eszes Dániel az utolsó, hatodik előfutamban kapott helyet a férfiak 60 méteres gátfutásában. A mezőny nagyon erős volt, a 26 éves sportolónak a 7.76 másodperces egyéni csúcsánál hat századdal jobb idő kellett volna a továbbjutáshoz. Futamában volt az első kör leggyorsabbja, a 7.45-tel nyerő amerikai Trey Cunningham is.

A magyar atléta magához képest jól futott, 7.83-as eredményével nem lógott ki a mezőnyből. A pálya másik szélén gátazó Fudzsii Rjotával kimondottan nagy csatát vívott, ám a japán két századdal előbb ért célba. Eszes összesítésben 37. lett a 46 tagú mezőnyben.

A VSD Dunakeszi versenyzője az előző nyár első felében sérüléssel bajlódott, a mostani, téli felkészülése jól sikerült, így bizakodva várhatja a szabadtéri szezon kihívásait. Ha a tavasszal is egészséges tud maradni, reális célja lehet, hogy az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon a 13.56-os legjobbját megközelítve vagy túlszárnyalva az elődöntőbe jutásért csatázzon 110 m gáton. Ez lenne a harmadik szabadtéri Eb-je a 2022-es müncheni és a 2024-es római után.

MINIINTERJÚ

– Mennyiben befolyásolta a futását, hogy szélső pályát kapott?
– Kifejezetten örültem neki, okulva a tavalyi esetekből, amikor megkaptam egy nálam sokkal erősebb rajtolót, ami szétnyomott lelkileg és megremegtem. Most erre is fel voltam készülve, egy hosszú fedett pályás időszak végén stabil futást nyújtottam, hoztam azt a 7.83-at, ami a téli futásaim átlaga volt.

 

– Valóban nagyon hosszúnak tűnik a fedett pályás szezonja, összességében mennyire elégedett a téli teljesítményével?
– Korán, már január közepén elkezdtük, ehhez képest a vb pláne jó későn van így március végén. Bár egyéni csúcsot nem futottam, csak beállítottam a 7.76-ot februárban, nagyon sokszor futottam a közelében, sosem volt ennyire erős szezonom. Motiváltan és boldogan megyek ki a szabadtérre.

 

– Mik azok az előre lépési lehetőségek, amikkel a következő nagy világversenyeken már meglehet a továbbjutás?
– A télen más edzéstechnikával készültünk, egy-két plusz dolgot az edzőm, Maracskó Pál ki tudott találni. Sokat hozzátett vele, hogy stabil legyek és magamhoz képest rendre jó eredményt tudjak elérni. Aki általában ilyen kiegyensúlyozottan teljesít, annak előbb-utóbb jönni fog egy kiugró idő, hátha ez már a nyáron megtörténik.

 

– Melyiket tartja a nagyobb erősségének, a 60 m gátat vagy a 110 m gátat?
– A 110 m gátat még mindig jobban szeretem, tavaly sajnos nem tudtam indulni szabadtéren, csak az utolsó versenyeken, mert egy Achilles-ín- és vádliproblémám volt. Várom már, hogy kint gátazhassak.
 

ESZES Dániel, a 60 m gát 37. helyezettje

 

 

