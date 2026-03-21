Eszes Dániel a fedett pályás vb-n is hozta a téli stabil teljesítményét
Eszes Dániel az utolsó, hatodik előfutamban kapott helyet a férfiak 60 méteres gátfutásában. A mezőny nagyon erős volt, a 26 éves sportolónak a 7.76 másodperces egyéni csúcsánál hat századdal jobb idő kellett volna a továbbjutáshoz. Futamában volt az első kör leggyorsabbja, a 7.45-tel nyerő amerikai Trey Cunningham is.
A magyar atléta magához képest jól futott, 7.83-as eredményével nem lógott ki a mezőnyből. A pálya másik szélén gátazó Fudzsii Rjotával kimondottan nagy csatát vívott, ám a japán két századdal előbb ért célba. Eszes összesítésben 37. lett a 46 tagú mezőnyben.
A VSD Dunakeszi versenyzője az előző nyár első felében sérüléssel bajlódott, a mostani, téli felkészülése jól sikerült, így bizakodva várhatja a szabadtéri szezon kihívásait. Ha a tavasszal is egészséges tud maradni, reális célja lehet, hogy az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon a 13.56-os legjobbját megközelítve vagy túlszárnyalva az elődöntőbe jutásért csatázzon 110 m gáton. Ez lenne a harmadik szabadtéri Eb-je a 2022-es müncheni és a 2024-es római után.
