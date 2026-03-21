Eszes Dániel a fedett pályás vb-n is hozta a téli stabil teljesítményét

– Mennyiben befolyásolta a futását, hogy szélső pályát kapott?

– Kifejezetten örültem neki, okulva a tavalyi esetekből, amikor megkaptam egy nálam sokkal erősebb rajtolót, ami szétnyomott lelkileg és megremegtem. Most erre is fel voltam készülve, egy hosszú fedett pályás időszak végén stabil futást nyújtottam, hoztam azt a 7.83-at, ami a téli futásaim átlaga volt. – Valóban nagyon hosszúnak tűnik a fedett pályás szezonja, összességében mennyire elégedett a téli teljesítményével?

– Korán, már január közepén elkezdtük, ehhez képest a vb pláne jó későn van így március végén. Bár egyéni csúcsot nem futottam, csak beállítottam a 7.76-ot februárban, nagyon sokszor futottam a közelében, sosem volt ennyire erős szezonom. Motiváltan és boldogan megyek ki a szabadtérre. – Mik azok az előre lépési lehetőségek, amikkel a következő nagy világversenyeken már meglehet a továbbjutás?

– A télen más edzéstechnikával készültünk, egy-két plusz dolgot az edzőm, Maracskó Pál ki tudott találni. Sokat hozzátett vele, hogy stabil legyek és magamhoz képest rendre jó eredményt tudjak elérni. Aki általában ilyen kiegyensúlyozottan teljesít, annak előbb-utóbb jönni fog egy kiugró idő, hátha ez már a nyáron megtörténik. – Melyiket tartja a nagyobb erősségének, a 60 m gátat vagy a 110 m gátat?

– A 110 m gátat még mindig jobban szeretem, tavaly sajnos nem tudtam indulni szabadtéren, csak az utolsó versenyeken, mert egy Achilles-ín- és vádliproblémám volt. Várom már, hogy kint gátazhassak.

ESZES Dániel, a 60 m gát 37. helyezettje