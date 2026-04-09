A Wizz Air lett a budapesti atlétikai világdöntő repülési partnere

A szeptember 11. és 13. között Budapesten, első alkalommal rendezik meg az atlétikai világdöntőt, amelyen a Wizz Air központi szerepet játszik majd a közlekedés logisztikájának biztosításában, segítve a világ legjobb atlétáit abban, hogy amikor megérkeznek, a legjobb formájukban tudjanak versenyezni – derült ki a szervezők csütörtöki bejelentéséből.

A légitársaság emellett a több mint 80 célállomásra kiterjedő budapesti hálózatával kedvező áron segíti a szurkolók utazását is. A partnerségi megállapodást a Wizz Air budapesti székhelyén írták alá.

„Örömmel jelentjük be, hogy az első atlétikai világdöntő hivatalos légitársasága a Wizz Air – mondta Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke. – Ez az esemény a világ legjobb sportolóit állítja a figyelem középpontjába. Nagy örömünkre szolgál, hogy Magyarország legnagyobb légitársasága jelentős szerepet fog játszani a világdöntő sikerében Budapesten.”

Fürjes Balázs, a szervezőbizottság társelnöke hangsúlyozta: „Budapest globális sportfőváros. A szenvedélyes, sportszerető magyar emberek 25 nyári olimpiai sportág 30 nagy nemzetközi eseményén szurkolhattak az elmúlt hét évben. Méltó házigazdái leszünk az úttörő atlétikai világdöntőnek is, vendégül látva a világ legjobb atlétáinak is a legjobbjait. Büszkén osztjuk meg ezt a történelmi pillanatot a Wizz Airrel, Közép- és Kelet-Európa első számú légitársaságával.”

Több mint 260 repülőgépből álló flottájával és közel 200 repülőtérre kiterjedő, több mint 1000 útvonalat magában foglaló hálózatával a Wizz Air több tízmillió utast szállít Európában és azon is túl. 2004 óta, mióta az első járata útra kelt, a légitársaság már több mint 500 millió utast szállított, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy biztonságos, hatékony és megbízható szolgáltatásával bárkinek elérhetővé tegye az utazást.

„Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy az atlétikai világdöntő és a helyi szervezőbizottság partnereként részt vehetünk e mérföldkőnek számító eseményben, mint annak hivatalos légitársasága – nyilatkozta Silvia Mosquera, a Wizz Air kereskedelmi igazgatója. – Mivel vállalatunk elkötelezett az emberek összekapcsolása iránt, nagy örömmel segítünk abban, hogy a világ legjobb sportolói eljussanak városunkba, Budapestre. Ez a partnerség tükrözi a kiválóság, az a pozitív hozzáállás és az inspiráló energia iránti odaadásunkat – ezek az értékek egyaránt fontosak a Wizz Air és a világszínvonalú verseny számára, és különösen abban nyilvánulnak meg, ahogyan megszólítjuk és lelkesítjük a közönséget bárhol a világon. Let’s WIZZ!”

Az atlétikai világdöntő célja, hogy megbolygassa a megszokott atlétikai versenynaptárat, és minden második évben kiderüljön, mely sportolók a legjobbak legjobbjai – világbajnokok, olimpiai bajnokok, Gyémánt Liga-győztesek és az év legjobbjai mérkőznek meg egymással, hogy kiderüljön, ki lesz a bajnokok bajnoka.

A 2026-ban, a Zsivoczky Gyula Atlétikai Központban debütáló viadalt kétévente rendezik meg, éspedig az adott szezon nagyszabású lezárásaként. Minden versenyszámban a világ legjobb 8-16 sportolója érkezik majd Budapestre, a kiválasztás elsősorban a világranglisták alapján történik. Az eseményre mintegy 70 országból közel 400 sportoló érkezik, köztük napjaink állócsillaga, a rúdugrózseni: Armand Duplantis is.