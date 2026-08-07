Érdi Mária: Szeretnék még többet tanulni magamról is



Egy hónapot töltött San Pedróban, a 2028-as Los Angeles-i olimpia helyszínén világbajnok és kétszeres Európa-bajnok vitorlázónk, Érdi Mária, aki indult az észak-amerikai bajnokságon, majd az edzőtábort záró Grand Slamen is, utóbbin negyedik lett. A cél az volt, hogy minél többet megtudjanak a helyszínről, kiismerjék, milyen technikára van szükség ahhoz, hogy minél gyorsabb legyen.

„Majdnem minden nap bejött a termikszél, ugyanabból az irányból akár 15-20 csomóval is fújt, és elég hamar kitapasztaltuk, hogy a pálya jobb oldala kedvezőbb – mondta Érdi Mária, aki nemrég tért vissza Magyarországra. – A két verseny nagyon hasznos volt, mert nem elég az ottani edzés, kellenek a versenytapasztalatok, hogy hogyan pozicionálja magát az ember a rajtvonalon, a bójavételeknél hogyan döntsön, ezek nagyban befolyásolják az eredményt.”

A két viadal nagyon különbözött egymástól, az észak-amerikai bajnokságon elment a szél, így a magyar sportoló nem is indult el az összes futamon, már csak azért sem, mert a néhány nappal később kezdődő Grand Slam sokkal fontosabb volt, és a komplett mezőny is komolyabban vette. „Mári” a kvalifikációt rögtön az első hellyel kezdte, simán bejutott a döntőkbe, ott kétszer végzett dobogós helyen, így gond nélkül jutott be az éremfutamba, amelyben egy 5. és 6. hellyel összesítésben a 4. helyen végzett a brit Hannah Snellgrove, az amerikai Charlotte Rose és az ír Eve McMahon mögött.

„Óriási a Los Angeles-i kikötő, tíz kilométeren keresztül mindenhol több ezer konténer áll az óriási teherhajók között. A kikötő körbe van véve két óriási hullámtörő fallal, az éremfutamokat ezen belül rendezik meg, a többit kívül, a nyílt vízen – mesélte a tapasztalatait Érdi Mária. – A Grand Slamen már mindennap fújt a szél, remek vitorlázóidő volt, és most próbáltuk ki először az új, GPS-alapú rajtolási technikát, amit szoknom kell, kialakítani a rajtolási rutint. Bár nem vagyok elégedetlen a negyedik hellyel, és a sebességem kiemelkedő volt, többször is vissza kellett kapaszkodnom, próbálgatnom, hogyan érdemes elrajtolni. Kétszer kint voltam, ami után vissza kellett mennem a rajtvonal mögé, nagy szélben pedig ilyenkor az ember gyorsan lemarad a mezőnytől. Ehhez képest sikerült nagyokat mentenem.”

Idén a verseny lebonyolítása is változott, szerinte nem jó irányba, mert kevésbé igazságos, a kvalifikáció és a döntők során is több futamot kell teljesíteniük, mint ezelőtt, és ugyan a futamok ideje csökkent, az intenzitásuk viszont nőtt, a sportolóknak most többször kell beleadniuk mindent, ami rengeteget kivesz belőlük. Érdi májusban pályafutása második Európa-bajnoki címét szerezte meg, ami azért is volt számára különleges, mert mélyről, súlyos deréksérülés után tudott újra a csúcsra jutni.

„A műtétem óta sokkal higgadtabb tudok maradni egy-egy fontos pillanatban. Előtte, a franciaországi Grand Slamen kezdtem újra ráérezni, hogyan kell helyezkednem a mezőnyben, és hogy képes vagyok újra nyerni. Az Európa-bajnokságon csodaként éltem meg, hogy fölálltam a sérülésből, és az volt a magyar vitorlázásnak is, hogy újra Európa-bajnoki címet ünnepelhettünk – fogalmazott. – Szeretnék nap mint nap boldog, teljes emberként élni, kihozni magamból a maximumot, még többet tanulni magamról és a vitorlázásról. A célom, hogy az a munka, amit végzünk, minőségi legyen, ne essen bizonyos szint alá, és ez a tudat leveszi a terhet rólam, tompítja az eredménykényszert. Amikor 2023-ban világbajnok lettem, a hála volt az, amit leginkább éreztem, akárcsak a mostani Eb-n.”

A San Pedró-i versennyel befejeződött a 2026-os Grand Slam-szezon, az ILCA-hajóosztálynak már csak a szeptemberi, dublini világbajnokság van hátra az idei versenynaptárból. Ezek a GS-versenyek rangban az Európa-bajnokság és a világbajnokság mögött helyezkednek el, és mindegyiken máson volt a hangsúly – Los Angelesben például a helyismereten.

„A derekam jó, de folyamatosan figyelnünk kell rá, a kezelésekre, és bizony előfordul, hogy vissza kell vennünk a vízi edzésekből. Ha nagyobb a fájdalom, érzelmileg is nehezebb elviselni, de szerencsére még nem volt olyan szituáció, amikor pánikolnunk kellett volna, türelmesnek és okosnak kell maradnunk, hogy az egyensúly megmaradjon, és ne engedjük átbillenni egy határon. Ezért folyamatos kommunikációra van szükség köztem, az edző, az erőnléti edző és a gyógytornász között” – tette hozzá.

Érdi Mária a Los Angeles-i edzőtábor után másfél hetet tölt itthon, és vasárnap már repül is tovább az edzőjével Dublinba, a szeptemberi vb helyszínére, ahol tíz napig edzenek, majd egy hétre hazatérnek, hogy még egy utolsó lendületet vegyenek a világbajnokság előtt.