Kalapácsvetés: Halász Bence ismét 80 méter felett

A kalapácsvető Halász Bence 80 méter feletti eredménnyel nyerte meg a Dobó SE szombathelyi versenyét.
Az olimpiai ezüst- és háromszoros világbajnoki bronzérmes atléta március 1-én 80.66 méterrel győzött a téli dobó országos bajnokságon, majd két héttel később 80.31-gyel ezüstérmes lett a dobó Európa Kupán. Halász szombaton, klubja versenyén 80.54 méterig repítette a szert és győzött biztosan.
