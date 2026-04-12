Kalapácsvetés: Halász Bence ismét 80 méter felett

2026.04.12. 17:07
Fotó: Czinege Melinda, archív
atlétika Halász Bence kalapácsvetés
A kalapácsvető Halász Bence 80 méter feletti eredménnyel nyerte meg a Dobó SE szombathelyi versenyét.

Az olimpiai ezüst- és háromszoros világbajnoki bronzérmes atléta március 1-én 80.66 méterrel győzött a téli dobó országos bajnokságon, majd két héttel később 80.31-gyel ezüstérmes lett a dobó Európa Kupán. Halász szombaton, klubja versenyén 80.54 méterig repítette a szert és győzött biztosan.

 

