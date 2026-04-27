Szabados Ármin: Nem ez a csúcsformám

A 20 éves nehézatléta szombaton Veszprémben – egyéni rekordját csaknem három méterrel túlszárnyalva – 80.85 métert ért el, ezzel öt centit javított az olimpiai bajnok Pars 2004-es U23-as eredményén.

„Biztonsági dobásnak indult elsőre, éreztem, jó lesz, de nem gondoltam, hogy ekkora” – nyilatkozott az M4 Sportnak Szabados Ármin, aki márciusban aranyérmet szerzett a téli dobó Európa-kupán Nicosiában.

Szabados, aki tavaly ősz óta Annus Adrián irányításával készül, hozzátette, még „nagyon a szezon eleje van”, így nem ez a csúcsformája. Az edzésekről beszélve elárulta, rengeteg a speciális gyakorlat, és önmagához képest sokat erősödött. Legnagyobb hazai riválisáról, az olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnoki bronzérmes Halász Bencéről elmondta, eddig „az árnyékában sem voltam”.

„Talán most kezdődhet egyfajta versengés kettőnk között” – fogalmazott.