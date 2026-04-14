London Marathon: nem indul az olimpiai és világbajnok Jepchirchir

2026.04.14. 13:47
Peres Jepchirchir London Marathon atlétika
Nem indul a jövő vasárnapi London Marathonon az olimpiai és világbajnok Peres Jepchirchir.

A kenyai futónő fáradásos törés miatt nem tudta időben elkezdeni a felkészülését, ezért nem áll rajthoz – közölték a verseny szervezői kedden.

A tokiói olimpián aranyérmes Jepchirchir 2024-ben megnyerte a londoni maratonit, tavaly pedig világbajnoki címet szerzett a 42.195 kilométeres távon.

„Csak január végén tudtam folytatni a felkészülést. Tudom, ahhoz, hogy Londonban jól szerepeljek, a legjobb formában kell lennem, de jelenleg edzéshiánnyal küszködök” – mondta a 32 éves atléta, aki tavaly is kihagyta a világ egyik legnagyobb maratoni versenyét bokasérülése miatt.

A nők mezőnyében rajta kívül lesz még egy nagy hiányzó, a párizsi olimpiai bajnok holland Sifan Hassan, aki Achilles-ín-sérülése miatt marad távol.

 

Peres Jepchirchir London Marathon atlétika
Legfrissebb hírek

Bajnoknak született – sztárportré Simon Ehammerről

Képes Sport
22 órája

Kalapácsvetés: Halász Bence ismét 80 méter felett

Atlétika
2026.04.12. 17:07

NS-képeslap: Véső úti sportközpont – a szolnoki sport modern otthona

Egyéb egyéni
2026.04.09. 10:39

Gyász: elhunyt a legendás diszkoszvető, Bugár Imre

Atlétika
2026.04.09. 09:41

A hónap utánpótlásedzője: március jelöltjei

Utánpótlássport
2026.04.07. 09:00

A magyar atlétika otthona: Zsivotzky Gyula nevét viseli a Nemzeti Atlétikai Központ

Atlétika
2026.03.27. 17:08

Videó: vajon sikerül megugrani egy Európa-bajnoki ezüstérmes sprinter szintjét?

Atlétika
2026.03.25. 15:54

Ez volt a fedett pályás atlétikai vb öt legemlékezetesebb pillanata

Atlétika
2026.03.25. 07:08
Ezek is érdekelhetik