London Marathon: nem indul az olimpiai és világbajnok Jepchirchir

A kenyai futónő fáradásos törés miatt nem tudta időben elkezdeni a felkészülését, ezért nem áll rajthoz – közölték a verseny szervezői kedden.

A tokiói olimpián aranyérmes Jepchirchir 2024-ben megnyerte a londoni maratonit, tavaly pedig világbajnoki címet szerzett a 42.195 kilométeres távon.

„Csak január végén tudtam folytatni a felkészülést. Tudom, ahhoz, hogy Londonban jól szerepeljek, a legjobb formában kell lennem, de jelenleg edzéshiánnyal küszködök” – mondta a 32 éves atléta, aki tavaly is kihagyta a világ egyik legnagyobb maratoni versenyét bokasérülése miatt.

A nők mezőnyében rajta kívül lesz még egy nagy hiányzó, a párizsi olimpiai bajnok holland Sifan Hassan, aki Achilles-ín-sérülése miatt marad távol.