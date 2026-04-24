Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kazincbarcika–MTK 0–0

Lengyelország először rendez atlétikai Eb-t

M. B.
2026.04.24. 18:03
A chorzówi stadionban rendezik ké tév múlva a kontinensviadalt (Fotó: Getty Images)
Címkék
atlétikai Eb Lengyelország atlétika
Lengyelország első alkalommal rendez atlétikai Európa-bajnokságot, mivel a 2028-as versenyt pénteken Chorzównak ítélte oda az európai szövetség (EA).

Az EA pénteki közleménye felidézte, hogy a 2028. június 3–8. között – egy hónappal a Los Angeles-i olimpia előtt – sorra kerülő kontinensviadal helyszíne, a chorzówi Sziléziai Stadion évek óta otthont ad a Kamila Skolimowska-emlékversenynek, ami része a Gyémánt Liga-sorozatnak.

Lengyelország az atlétikai Európa-bajnokságok hatodik legsikeresebb nemzete 185 éremmel, amelyek közül 59 arany.

 

Legfrissebb hírek

A magyar női 4x100-as váltó is rajthoz áll a váltó-világbajnokságon

Atlétika
2026.04.21. 19:48

Lomb Ádám legyőzte az országos csúcstartót a maratoni ob-n

Atlétika
2026.04.19. 17:37

Így nyerte meg világcsúccsal egy robot a pekingi félmaratont – videó

Atlétika
2026.04.19. 13:28

Atlétika: Marton Zsófi már a saját csúcsát is megdöntötte súlylökésben

Utánpótlássport
2026.04.18. 08:57

Dobos volt a hős, Lewandowski gólja sem segített a lengyeleken

Jégkorong
2026.04.17. 21:23

Sima vereséget szenvedett a magyar jégkorong-válogatott a lengyelektől

Jégkorong
2026.04.16. 21:13

A WA elutasította tizenegy, Törökországba tartó atléta országváltási kérelmét

Atlétika
2026.04.16. 16:53

Gyémánt Liga: bizonyos versenyszámokban emelkednek a pénzdíjak

Atlétika
2026.04.15. 16:50
Ezek is érdekelhetik