Lengyelország először rendez atlétikai Eb-t
Lengyelország első alkalommal rendez atlétikai Európa-bajnokságot, mivel a 2028-as versenyt pénteken Chorzównak ítélte oda az európai szövetség (EA).
Az EA pénteki közleménye felidézte, hogy a 2028. június 3–8. között – egy hónappal a Los Angeles-i olimpia előtt – sorra kerülő kontinensviadal helyszíne, a chorzówi Sziléziai Stadion évek óta otthont ad a Kamila Skolimowska-emlékversenynek, ami része a Gyémánt Liga-sorozatnak.
Lengyelország az atlétikai Európa-bajnokságok hatodik legsikeresebb nemzete 185 éremmel, amelyek közül 59 arany.
Lomb Ádám legyőzte az országos csúcstartót a maratoni ob-n
2026.04.19. 17:37
