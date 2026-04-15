Gyász: elhunyt a római olimpia 800 méteres női síkfutásának bajnoka

A kijevi sportoló tornászként kezdte sportolói pályafutását, 17 évesen egy mezeifutó-verseny megnyerése után váltott át az atlétikára. Húszévesen második lett 800 méteren a szovjet bajnokságban, hat évvel később, 1960-ban 2:04.3 perccel új világcsúcsot futott ezen a távon, majd a római olimpián ugyanezzel az idővel szerzett aranyérmet, miután nagy hajrával, mellbedobással legyőzte az ausztrál Brenda Jonest (ebben a döntőben a magyar Sasvári-Csóka Gizella hetedik lett).

Kétszer ment férjhez, ezért a Liszenko és a Gurevics nevet is viselte.