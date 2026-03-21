Molnár Attila a 6. helyen végzett a toruni fedett pályás atlétikai vb-n
Sorozatban a harmadik fedett pályás világbajnokságon jutott be a 400 méter döntőjébe Molnár Attila. 2024-ben Glasgow-ban az 5., tavaly Nankingban a 4. lett, most pedig minden alapja megvolt, hogy érmes reményeket dédelgessen a szombat esti finálé előtt.
A 24 éves magyar sprinter fedett pályán Eb-címvédője és nagyjából másfél hónapja Európa-csúcstartója a versenyszámnak. Utóbbi sikerére már új környezetben, a svájci Laurent Meuwly csoportjában, Hollandiában készült fel. Elmondása alapján jelenleg még csak félúton jár, az első szezonja nyáron szabadtéren, a birminghami Európa-bajnokságon csúcsosodhat ki. Azonban jól ismerjük őt, Torunba sem feltartott kézzel érkezett!
Az első két körben a cseh Tomás Horákkal vívott jó kis párharcot, cseh riválisa az előfutamban még meglepetésre lehajrázta őt (igaz, csak az egyik fél gondolta úgy, hogy egy reggeli futásban valódi versenyhelyzet van…), majd Molnár az elődöntőben már nem adott esélyt neki, futamgyőzelemmel biztosította a helyét az új formátumú döntőben.
A finálét első ízben rendezték meg úgy, hogy a hatról nyolcra növelt mezőnyt két futamra bontották, és egy összesített eredmény alapján avattak világbajnokot. Molnár az első futamba a legjobb egyéni csúccsal (45.01) érkezett meg, mivel a legerősebb riválisai mind a másodikba kerültek, lehetőséget kapott rá, hogy az igazán nagy csatából kimaradjon, amire a bevágásnál számíthattunk a többiektől.
Nem kezdett rosszul, de a bevágásnál az egy pályával mögüle rajtoló Chris Robinson előtte tudott lejönni a belső ívre. A csengetésnél Matheus Lima is ott volt a nyomában, a kanyarnál a brazil kicsit megtorpant, Molnár jól tartotta a pozícióját. Az amerikai riválisa mögött készült ráfordulni a célegyenesre, és kibújni a szélárnyékából, de Robinson túl erős volt, ezért másodikként ért célba, az ideje 45.71 volt.
Néhány perccel később a kanadai Christopher Morales Williams lehajrázta a favorit amerikai Khaleb McRae-t, 44.76-os versenycsúccsal diadalmaskodott. A bronzérmes a trinidad és tobagói Jereem Richards nyakába került, és mivel Horák is gyorsabb volt egy századdal nála, ezért Molnár Attila a 6. helyen végzett.
FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN
Férfiak
400 m
Világbajnok: Christopher Morales Williams (Kanada) 44.76
2. Khaleb McRae (Egyesült Államok) 45.03
3. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 45.39
4. C. Robinson (Egyesült Államok) 45.55
5. T. Horák (Csehország) 45.70
6. Molnár Attila 45.71