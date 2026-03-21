Molnár Attila a 6. helyen végzett a toruni fedett pályás atlétikai vb-n

Sorozatban a harmadik fedett pályás világbajnokságon jutott be a 400 méter döntőjébe Molnár Attila. 2024-ben Glasgow-ban az 5., tavaly Nankingban a 4. lett, most pedig minden alapja megvolt, hogy érmes reményeket dédelgessen a szombat esti finálé előtt.

A 24 éves magyar sprinter fedett pályán Eb-címvédője és nagyjából másfél hónapja Európa-csúcstartója a versenyszámnak. Utóbbi sikerére már új környezetben, a svájci Laurent Meuwly csoportjában, Hollandiában készült fel. Elmondása alapján jelenleg még csak félúton jár, az első szezonja nyáron szabadtéren, a birminghami Európa-bajnokságon csúcsosodhat ki. Azonban jól ismerjük őt, Torunba sem feltartott kézzel érkezett!

Az első két körben a cseh Tomás Horákkal vívott jó kis párharcot, cseh riválisa az előfutamban még meglepetésre lehajrázta őt (igaz, csak az egyik fél gondolta úgy, hogy egy reggeli futásban valódi versenyhelyzet van…), majd Molnár az elődöntőben már nem adott esélyt neki, futamgyőzelemmel biztosította a helyét az új formátumú döntőben.

A finálét első ízben rendezték meg úgy, hogy a hatról nyolcra növelt mezőnyt két futamra bontották, és egy összesített eredmény alapján avattak világbajnokot. Molnár az első futamba a legjobb egyéni csúccsal (45.01) érkezett meg, mivel a legerősebb riválisai mind a másodikba kerültek, lehetőséget kapott rá, hogy az igazán nagy csatából kimaradjon, amire a bevágásnál számíthattunk a többiektől.

Nem kezdett rosszul, de a bevágásnál az egy pályával mögüle rajtoló Chris Robinson előtte tudott lejönni a belső ívre. A csengetésnél Matheus Lima is ott volt a nyomában, a kanyarnál a brazil kicsit megtorpant, Molnár jól tartotta a pozícióját. Az amerikai riválisa mögött készült ráfordulni a célegyenesre, és kibújni a szélárnyékából, de Robinson túl erős volt, ezért másodikként ért célba, az ideje 45.71 volt.

Néhány perccel később a kanadai Christopher Morales Williams lehajrázta a favorit amerikai Khaleb McRae-t, 44.76-os versenycsúccsal diadalmaskodott. A bronzérmes a trinidad és tobagói Jereem Richards nyakába került, és mivel Horák is gyorsabb volt egy századdal nála, ezért Molnár Attila a 6. helyen végzett.

– Egy tízes skálán mennyire csalódott most?

– Nyolcas. A tízes lenne, amikor saját magamban nagyot csalódok, de itt most nem erről van szó. Az eredmény miatt tudom bizonyítani, hogy nem készültem fel eléggé, ez most ilyen egyszerű. – A felkészülésének melyik részét érti ez alatt?

– Fizikailag bennem volt, a megvalósítás nem jött össze. Anélkül készülhetek akármennyit, edzésen lehet futni világcsúcsot is, de az teljesen mindegy, ha a versenyen nem értékesíti valaki, akkor semmit nem ér. Mégis azt mondom, nincs miért siránkozni, most ez van. – A futásának melyik részében maradt benne a legtöbb extra a döntőben?

– Az első kör teljesen rendben volt, jó tempóban el tudtam kezdeni, de aztán nem tudtam a saját iramomban futni. Kétszázöt métertől négyszázig valaki folyamatosan blokkolt. Én mentem volna, nem engedtek. Nem baj. Volt joga hozzá, hogy előttem legyen. – Milyen pozitívumai voltak az első félévnek az új csoportjával?

– Jó helyen vagyok, az új mentalitás, ami nagyon rendben van. Emelkedő pályaíven vagyok, már csak ki kell hozni magamból élesben is. Valószínű, hogy túl sok volt az inger, az első versenyszezonom és az első világversenyem volt velük. Mindent megkaptam a holland csapattól, amit csak lehetett, ehhez hozzá kell szoknom még. Úgy éreztem, hogy most debütálok nagy világversenyen, de a következő jó lesz!

ATLÉTIKA

FEDETT PÁLYÁS VILÁGBAJNOKSÁG, TORUN

Férfiak

400 m

Világbajnok: Christopher Morales Williams (Kanada) 44.76

2. Khaleb McRae (Egyesült Államok) 45.03

3. Jereem Richards (Trinidad és Tobago) 45.39

4. C. Robinson (Egyesült Államok) 45.55

5. T. Horák (Csehország) 45.70

6. Molnár Attila 45.71

