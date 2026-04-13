Bajnoknak született – sztárportré Simon Ehammerről

Azt mondják, a tízpróbázók minden versenyszámban jók, de egyikben sem igazán kiemelkedők. Nos, hogy ez biztosan nem így van, arra a legjobb példa a svájci Simon Ehammer, akinek nagyon jó esélye volt, hogy idén újra aranyérmet akasszanak a nyakába, de érezte, hogy valami nagyobbra is képes lehet Torunban, az idei fedett pályás atlétikai vb-n: akár az amerikai Ashton Eaton 2012-es világcsúcsát is hétpróbában!

Ennek rögtön a verseny elején megágyazott, miután 6.69-es egyéni csúccsal a legjobb időt futotta 60 méteren, majd 815 centivel megnyerte hagyományosan legerősebb számát, a távolugrást is – ezzel az eredménnyel egyébként tavaly aranyérmet szerzett volna távolban a fedett pályás Európa-bajnokságon. Mivel már ekkor több mint kétszáz ponttal vezetett ellenfelei előtt, a verseny nagyon hamar eldőlni látszott.

Az amerikai Kyle Garland ugyan még próbált hozzá felzárkózni, de miután a svájci a másnapi nyitó számban, 60 méteres gátfutásban 7.52-es idővel leiskolázta a mezőnyt, már látni lehetett, hogy csak az a kérdés, lesz-e ebből új világcsúcs vagy sem. Azért itt álljunk meg, ne menjünk el szó nélkül a 7.52-es időeredmény mellett, mert hétpróbázó még sohasem futott ilyen gyorsan gáton, ez tavaly ezüstérmet ért volna a nankingi vb-n, de idén is bejutott volna vele a 60 gát egyéni döntőjébe. Ehammer összességében négy versenyszámot nyert meg a hétből Torunban, mindegyikben vagy egyéni, vagy idei legjobbját érte el, és a végén 6670 ponttal meglett a világcsúcs is, 25 pontot tett rá a 14 éves rekordra.

Távolugrásban egyéniben is világklasszisnak számít (Fotó: Reuters)

„Szóhoz sem jutok, valóra vált az álmom. Nagyon szerettem volna megjavítani az Európa-csúcsot, de nehezen tudtam elképzelni, hogy ebből akár világrekord is lehet. Az első nap végén kezdtem el hinni abban, hogy minden lehetséges, minden versenyszámban ez a cél lebegett a szemem előtt, minden egyes centiért és másodpercért megküzdöttem. Össze sem tudom számolni, hányszor néztem végig Ashton Eaton versenyeit” – mondta később Ehammer, aki telefonon is beszélt a korábbi csúcstartóval, a világrekord miatt pedig 50 ezer dollárral is gazdagabb lett.

Családtagjai egyébként kis híján lemaradtak a nagy sikerről, mert a vb második versenynapjára már nem kaptak jegyet. Épp el akartak menni egy kocsmába, hogy tévén kövessék Simon versenyét, amikor Christoph Seiler, a Svájci Atlétikai Szövetség elnöke bevitte őket a stadionba.

Kisgyerekként Simon Ehammer is focistaként kezdte a helyi St. Otmar nevű egyesületnél, de hamarosan az atlétikát választotta, miután nagyobb sikerélménye volt, sorra nyerte meg a környékbeli futóversenyeket. A tehetsége alapján kitűnt a többiek közül, bár amikor nemzetközi szinten is bemutatkozott a 2017-es U20-as Európa-bajnokságon – amelyen egyébként messze a legfiatalabb tízpróbázó volt a mezőnyben –, nem jött össze neki semmi, és annyira kínosnak érezte a szereplését, hogy az utolsó szám, az 1500 méteres síkfutás előtt már azon gondolkozott, hogy visszalép. Még szerencse, hogy beszélt telefonon az édesanyjával, aki csak annyit mondott neki határozottan a kagylóba: „Versenyzel.”

Ő pedig versenyzett, és bár végül csak 19. lett a harminc indulóból, valami mégis beindult. A következő évben a tamperei junior-világbajnokságon már a dobogó alsó fokára állhatott, 2019-ben pedig aranyérmet szerzett az U20-as kontinensviadalon, 7851 pontja ráadásul U20-as svájci csúcs. Fejlődése folyamatos volt, 2020-ban először ért el 8000 pont feletti eredményt tízpróbában, a 2021-es esztendőt viszont vegyes érzésekkel zárta. Egyszer fent, egyszer lent: előbb egy frankfurti fedett pályás versenyen 6092 ponttal először döntött felnőtt országos csúcsot, majd a toruni Eb-n három érvénytelen kísérlettel zárta a rúdugrást, és mivel ezzel el is úszott az esélye az éremszerzésre, a versenyt is feladta, az utolsó számra már nem állt ki. Aztán júliusban megnyerte az U23-as Európa-bajnokságot, de ágyéksérülés miatt kénytelen volt lemondani a tokiói olimpiai szereplést.

60 MÉTER: 6.69 mp (2026)

TÁVOLUGRÁS: 826 cm (2022)

SÚLYLÖKÉS: 15.31 m (2021)

MAGASUGRÁS: 205 cm (2022)

60 MÉTER GÁT: 7.52 mp (2026)

RÚDUGRÁS: 530 cm (2026)

1000 MÉTER: 2:41.04 (2026)

HÉPRÓBA: 6670 pont (2026) SIMON EHAMMER EGYÉNI LEGJOBBJAI FEDETT PÁLYÁN

Apropó, U23-as Eb: Tallinnban nem tízpróbában diadalmaskodott, amiben nem is indult, hanem távolugrásban győzött 810 centis kísérletével. Ezt tartja a legerősebb versenyszámának, távolugróként világ- és Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, edzője, René Wyler szerint, ha reggel hat órakor felébresztené tanítványát, egy órával később már nyolc métert tudna ugrani. És bár nemzetközi versenyeken szinte több érmet szerzett távolugrásban, mint tízpróbában, utóbbit tekinti fő versenyszámának.

„A szívem egy kis része persze szeretne távolt ugrani, de én tízpróbázó vagyok. Ez a szenvedélyem” – nyilatkozta 2022-ben. És hogy szavait tettekkel igazolja, az interjú után nem sokkal, 22 évesen 8354 ponttal megdöntötte Beat Gähwiler 1988 óta fennálló svájci rekordját tízpróbában, majd a patinás götzisi versenyen 845 centiméteres távolugrással felállította a szám világrekordját tízpróbában, ami egyébként 2008-ban, 2012-ben, 2016-ban és 2021-ben is olimpiai aranyérmet ért volna, sőt, az elmúlt 24 Európa-bajnokság közül 23-at megnyert volna vele.

A 2022-es müncheni atlétikai Eb-n ezüstérmet szerzett a német Niklas Kaul mögött, júliusban pedig az amerikai Eugene-ben történelmet írt azzal, hogy távolugrásban bronzérmet nyert Svájcnak a koronavírus-járvány miatt csúsztatott világbajnokságon. Távolugrásban 2023-ban és 2025-ben is megnyerte a Gyémánt Liga összetett versenyét, 2024-ben a glasgow-i fedett pályás világbajnokságon hétpróbában új svájci rekordot állított fel 6418 ponttal.

Nála gyorsabban még nem futott hétpróbázó 60 gáton (Fotó: Reuters)

A párizsi olimpia előtt – korábbi vállműtéte és a több hónapos kihagyása miatt – végül úgy döntött, nem indul tízpróbában, viszont távolugrásban versenyzett, és negyedik lett, 14 centivel maradt le a dobogóról. A magánéletben is sikeresnek mondhatja magát, decemberben feleségül vette Tatjana Meklaut, aki 2019 óta tartja az osztrák csúcsot kalapácsvetésben.

2025 júniusában aztán Götzisben 8575 ponttal újabb svájci rekordot állított fel, ami jelenleg is érvényes, de meglepetés lenne, ha nem faragna tovább rajta. Ugyanez a 2026 márciusi fedett pályás világcsúcsával már lényegesen nehezebb lesz, de nem elképzelhetetlen.

Néhány apró érdekesség róla még: Simon Ehammer több száz kilométeres terepkerékpár-túrákkal fejleszti az állóképességét, bevallása szerint ez nagy szerepet játszott az idei világcsúcsában is. Több tetoválása is van, a teste bal oldalán egy tiroli sas emlékezteti arra, honnan jött, bal vállára egy izlandi szimbólum van varrva, körülötte a tízpróba versenyszámaira utaló motívumokkal, alatta pedig kedvenc szuperhőse, Thor kalapácsa látható. A másik karján az olimpiai ötkarika felett, a bicepszén a következő felirat olvasható: „A kemény munka sohasem hagy cserben.”

Erre ő maga az élő bizonyíték.

A svájci Simon Ehammernél jelenleg nincs jobb gátfutó és távolugró a többróbázók között (Fotó: Reuters)

Született: 2000. február 7., Appenzell

Állampolgársága: svájci

Magassága/versenysúlya: 184 cm/80 kg

Sportága: atlétika

Versenyszáma: többpróba, távolugrás

Egyéni csúcsai: tízpróba: 8575 pont (2025, országos csúcs); hétpróba: 6670 pont (2026, világcsúcs)

Kiemelkedő eredményei: olimpiai 4. távolugrásban (2024), világbajnoki 3. távolugrásban (2022), Európa-bajnoki 2. tízpróbában (2022), Európa-bajnoki 3. távolugrásban (2024), 2x fedett pályás világbajnok hétpróbában (2024, 2026), fedett pályás világbajnoki 2. hétpróbában (2022), fedett pályás Európa-bajnoki 2. hétpróbában (2025), 2x Gyémánt Liga-győztes távolugrásban (2023, 2025), U23-as Európa-bajnok távolugrásban (2021), U20-as világbajnoki 3. tízpróbában (2018), U20-as Európa-bajnok tízpróbában (2019) SIMON EHAMMER

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 11-i lapszámában jelent meg.)