Illovszky Dominik vb-szintet futott 60 méteren

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.01.24. 15:55
Illovszky Dominik (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka, archív)
Remekül kezdte a fedett pályás szezont Illovszky Dominik, aki 6.58 másodperces eredménnyel nyerte a férfi 60 métert a nyíregyházi atlétikai versenyen, s ezzel teljesítette a toruni világbajnokság selejtező szintjét.

A BHSE magyar bajnok vágtázója már az előfutamban is remekelt, könnyed futással 6.63 másodperces eredményt produkált, majd a döntőben ebből az időből sikerült öt századot faragnia. A 6.58 másodperc nem csupán vb-szintet jelent a számára, hanem azt is, hogy beállította egyéni csúcsát, ami két századra van Dobos Gábor 1999-ben felállított országos csúcsától.

Illovszky Dominik tavaly a fedett Európa-bajnokságon és világbajnokságon is elődöntős volt 60-on, s mostantól azzal a tudattal folytathatja a szezont, hogy ott lesz a március 20. és 22. között sorra kerülő lengyelországi vb-n.

 

