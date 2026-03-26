A The Killers játszik a BL-finálé kezdőrúgása előtt a Puskás Arénában

A The Killers szórakoztatja 17.45-től a Puskás Aréna közönségét a május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt – jelentette be honlapján az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA). Az eddigi karrierje során több mint 35 millió albumot eladó és számos zenei elismerést bezsebelő ikonikus banda Indul a verseny címmel a fellépés előtt egy rövid klipet is kiadott, amelyben a frontember, Brandon Flowers és David Beckham, a globális futballszimbólum méri össze tudását egy rövid országúti gyorsasági verseny keretében.

„Amikor felkértek bennünket, hogy játsszunk a Bajnokok Ligája döntőjének kezdőrúgása előtt, habozás nélkül igent mondtunk – bizonyos események önmagukért beszélnek. Hatalmas megtiszteltetés lesz két remek csapat összecsapását megünnepelni, amely minden bizonnyal feledhetetlen lesz” – idézi az UEFA közleménye az együttest.