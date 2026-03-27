A magyar atlétika otthona: Zsivotzky Gyula nevét viseli a Nemzeti Atlétikai Központ

B. Zs.
2026.03.27. 17:08
null
Fotó: Szabó Miklós
atlétika Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ
Péntek délután sajtótájékoztató keretében bejelentették, hogy a Nemzeti Atlétikai Központnak a Nemzet Sportolója, Zsivotzky Gyula lett a névadója. A helyszínen tartott eseményen a létesítményen belül elhelyezett, a magyar atlétika egyik legnagyobb alakjának tiszteletére tervezett installációt is felavatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, valamint a Zsivotzky család jelen lévő tagjai.

Részletek később…

