A magyar atlétika otthona: Zsivotzky Gyula nevét viseli a Nemzeti Atlétikai Központ
Péntek délután sajtótájékoztató keretében bejelentették, hogy a Nemzeti Atlétikai Központnak a Nemzet Sportolója, Zsivotzky Gyula lett a névadója. A helyszínen tartott eseményen a létesítményen belül elhelyezett, a magyar atlétika egyik legnagyobb alakjának tiszteletére tervezett installációt is felavatta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke, valamint a Zsivotzky család jelen lévő tagjai.
Szankciómentes az orosz atlétika
Atlétika
2026.03.24. 15:03
Atlétika
2026.03.24. 10:43
Atlétika
2026.03.23. 17:16
Atlétika
2026.03.22. 19:25
