Nemzeti Sportrádió

A rúdugró Klekner Hanga ezüstkategóriás versenyt nyert Stockholmban

2026.01.22. 21:30
Klekner Hanga (Fotó: Getty Images)
Stockholm rúdugrás Klekner Hanga
Kiválóan szerepelt a rangos stockholmi fedett pályás atlétikai versenyen Klekner Hanga, aki 452 centiméteres eredménnyel megnyerte a női rúdugrást.

A nemzetközi szövetség ezüstkategóriás besorolású viadalának honlapja szerint Klekner Hanga 417 centiméteres kezdőmagasságán másodikra, 427-en elsőre, 437 centin pedig ismét másodikra jutott át. Ez utóbbival meg is nyerte versenyt, így a folytatásban kihagyta a 447-et és 452-re ugrott, amit rögtön elsőre teljesített. Klekner ezek után saját – 460 centiméteres – országos csúcsának megdöntésével próbálkozott, ám a rekordjavítás ezúttal elmaradt.

A svéd fővárosban még két magyar, Molnár Janka és Lesti Diána szerepelt. Előbbi 54.38 másodperces eredménnyel megnyerte a futamát és összesítésben a harmadik helyen zárt 400 méteren, utóbbi viszont érvényes kísérlet nélkül fejezte be a távolugrást.

A viadal rangját mutatja, hogy mások mellett a jamaicaiak sztársprintere, a 100 méteren olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Kishane Thompson is rajthoz állt, ám nem tudott nyerni, mivel a 60 méter döntőjében 6.56 másodperccel csak a harmadik helyen ért célba a brit Romell Glave és Jeremiah Azu mögött. Glave 6.51 másodperccel győzött, három századdal megelőzve honfitársát.

 

