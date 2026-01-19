Nemzeti Sportrádió

A rúdugró Böndör Márton 540-nel kezdte az évet

2026.01.19. 13:27
Fotó: Getty Images
Címkék
atlétika rúdugrás Böndör Márton
A rúdugró Böndör Márton a második helyen végzett a prágai, challenger kategóriájú atlétikai versenyen.

A magyar szövetség Facebook oldala hétfőn közölte, hogy a győriek sportolója 540 centiméteres eredménnyel lett második és 550 centiméterre is biztató kísérletet tett.

Böndör Márton tavaly robbant be a nemzetközi mezőnybe, amikor a júniusban, a madridi csapat Európa-bajnokságon – 545-ről – 570 centiméterre javított egyéni csúcsát. Később bronzérmet nyert az Egyetemi Világjátékokon és indulhatott szeptemberben a tokiói szabadtéri atlétikai vb-n.

 

atlétika rúdugrás Böndör Márton
