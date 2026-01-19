A rúdugró Böndör Márton 540-nel kezdte az évet

A rúdugró Böndör Márton a második helyen végzett a prágai, challenger kategóriájú atlétikai versenyen.
A magyar szövetség Facebook oldala hétfőn közölte, hogy a győriek sportolója 540 centiméteres eredménnyel lett második és 550 centiméterre is biztató kísérletet tett.
Böndör Márton tavaly robbant be a nemzetközi mezőnybe, amikor a júniusban, a madridi csapat Európa-bajnokságon – 545-ről – 570 centiméterre javított egyéni csúcsát. Később bronzérmet nyert az Egyetemi Világjátékokon és indulhatott szeptemberben a tokiói szabadtéri atlétikai vb-n.
Legfrissebb hírek
Atlétika: történelmi magyar szereplés mindenhol
Atlétika
2026.01.17. 09:09
Atlétika: Szögi István 10 km-en is bizonyított
Atlétika
2026.01.13. 13:06
Armand Duplantis idén is indul a Gyulai Memorialon
Atlétika
2026.01.12. 21:54
Szerhij Bubka szinte véletlenül ugrott először hat métert
Atlétika
2026.01.12. 08:06
Megérkezett Szerhij Bubka, a Sportgála díszvendége
Egyéb egyéni
2026.01.11. 11:17
Szerhij Bubka: Magyarország nagy barátja lettem
Egyéb egyéni
2026.01.07. 08:21
Ezek is érdekelhetik