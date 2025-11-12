Gyász: elhunyt Tóth László, az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka

A sokszoros magyar válogatott, Európa-bajnokságokon is szereplő Tóth László 1983-ban az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka lett.

Atlétikai pályafutása befejezése után a Blikk sportrovatánál dolgozott sportújságíróként. Fia, a labdarúgó Tóth Máté pályafutását is egyengette, az ő segítségével került ki a hátvéd a REAC-tól külföldre, a cseh Hradec Králové csapatához.

Családja a későbbiekben intézkedik Tóth László végső búcsúztatásáról.