Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Tóth László, az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka

F. B.F. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 18:47
null
Tóth László 71. életévében hunyt el
Címkék
gyász atlétika Tóth László
Gyászol a magyar atlétika: kedden, 71. életévében, betegségben elhunyt Tóth László, a Budapesti Honvéd korábbi válogatott atlétája – tudta meg a Nemzeti Sport a család tájékoztatásából.

A sokszoros magyar válogatott, Európa-bajnokságokon is szereplő Tóth László 1983-ban az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka lett.

Atlétikai pályafutása befejezése után a Blikk sportrovatánál dolgozott sportújságíróként. Fia, a labdarúgó Tóth Máté pályafutását is egyengette, az ő segítségével került ki a hátvéd a REAC-tól külföldre, a cseh Hradec Králové csapatához.

Családja a későbbiekben intézkedik Tóth László végső búcsúztatásáról.

 

gyász atlétika Tóth László
Legfrissebb hírek

Tíz év, nélküle… – Fülöp Mártonra emlékezett édesanyja és édesapja

Magyar válogatott
14 órája

Örök nyugalomra helyezik a héten Kopeczky Lajost

Minden más foci
21 órája

Gyász: elhunyt az NBA-meccsrekorder vezetőedző

Amerikai sportok
2025.11.10. 10:31

Gyász: a rangadó közben hunyt el a Szeged technikai vezetője

Kézilabda
2025.11.08. 19:39

Takács Boglárka már az MTK Budapestet erősíti

Atlétika
2025.11.07. 12:16

NS-képeslap: hiánypótló atlétikai komplexum Nyíregyházán

Atlétika
2025.11.07. 08:55

A jobbomon foglalj helyet! – Kiss Antal publicisztikája

Magyar válogatott
2025.11.06. 23:58

Szombaton katonai tiszteletadás mellett helyezik örök nyugalomra Jenei Imrét Nagyváradon

Magyar válogatott
2025.11.06. 18:35
Ezek is érdekelhetik