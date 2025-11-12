Gyász: elhunyt Tóth László, az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka
Gyászol a magyar atlétika: kedden, 71. életévében, betegségben elhunyt Tóth László, a Budapesti Honvéd korábbi válogatott atlétája – tudta meg a Nemzeti Sport a család tájékoztatásából.
A sokszoros magyar válogatott, Európa-bajnokságokon is szereplő Tóth László 1983-ban az 1500 méteres síkfutás országos bajnoka lett.
Atlétikai pályafutása befejezése után a Blikk sportrovatánál dolgozott sportújságíróként. Fia, a labdarúgó Tóth Máté pályafutását is egyengette, az ő segítségével került ki a hátvéd a REAC-tól külföldre, a cseh Hradec Králové csapatához.
Családja a későbbiekben intézkedik Tóth László végső búcsúztatásáról.
