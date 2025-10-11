Telt házzal indult szombaton a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál

Az összefoglaló alapján fesztiváli hangulatban, futók és érdeklődők tízezreivel kezdődött a program. A jubileumi sportünnep nyitó napja a rövidebb távokról, a családi és sulifutásokról, az esélyegyenlőségi futamról és a városi túrákról szólt.

„Hihetetlen energiája volt a mai napnak. Ez volt a legszebb visszaigazolása annak, amiben hiszünk: hogy a futás valóban mindenkié. Amikor az ember körbenéz a Pázmány Péter sétányon, valamint a rajt és cél területen és látja a családokat, a gyerekeket, az első bálozókat a rutinos sportolókkal együtt, az megmutatja a közösségi sport valódi erejét. Ez a hangulat méltó felvezetése a vasárnapi rekord maratonnak, amely sporttörténelmi esemény lesz” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

A nap leghosszabb versenyszámát, a Regnum 10 kilométert a férfiaknál Palkovits István, a 3000 méter magyar csúcstartója 30:48 perces eredménnyel, a nőknél Szabó Nóra, a maraton hazai rekordere – aki a szeptemberi, tokiói vb-n maratonon 15. volt – 33:26 perccel nyerte meg.

A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik.