Nemzeti Sportrádió

Telt házzal indult szombaton a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztivál

Vágólapra másolva!
2025.10.11. 17:36
null
Fotó: FB/Budapest Maraton
Címkék
SPAR Budapest Maraton SPAR Budapest Maraton Fesztivál maraton
Az első nap leghosszabb számát, a 10 kilométert a férfiaknál Palkovits István, a nőknél Szabó Nóra nyerte meg a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválon, amely a szervezők tájékoztatása szerint szombaton telt házzal indult.

Az összefoglaló alapján fesztiváli hangulatban, futók és érdeklődők tízezreivel kezdődött a program. A jubileumi sportünnep nyitó napja a rövidebb távokról, a családi és sulifutásokról, az esélyegyenlőségi futamról és a városi túrákról szólt.

„Hihetetlen energiája volt a mai napnak. Ez volt a legszebb visszaigazolása annak, amiben hiszünk: hogy a futás valóban mindenkié. Amikor az ember körbenéz a Pázmány Péter sétányon, valamint a rajt és cél területen és látja a családokat, a gyerekeket, az első bálozókat a rutinos sportolókkal együtt, az megmutatja a közösségi sport valódi erejét. Ez a hangulat méltó felvezetése a vasárnapi rekord maratonnak, amely sporttörténelmi esemény lesz” – mondta Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda (BSI) ügyvezetője.

A nap leghosszabb versenyszámát, a Regnum 10 kilométert a férfiaknál Palkovits István, a 3000 méter magyar csúcstartója 30:48 perces eredménnyel, a nőknél Szabó Nóra, a maraton hazai rekordere – aki a szeptemberi, tokiói vb-n maratonon 15. volt – 33:26 perccel nyerte meg.

A kétnapos esemény vasárnap minden idők legnagyobb magyarországi maratonjával folytatódik.

 

SPAR Budapest Maraton SPAR Budapest Maraton Fesztivál maraton
Legfrissebb hírek

Száztizenöt ország futói a Wizz Air Budapest Félmaraton rajtjánál

Egyéb egyéni
2025.08.29. 08:54

Fennakadt a doppingvizsgálaton a női maratoni futás világrekordere

Atlétika
2025.07.17. 20:08

Gyász: 114 évesen elhunyt a világ legidősebb maratoni futója, a „Turbános Tornádó”

Egyéb egyéni
2025.07.17. 14:17

Idén Londonban megdőlhet a maratoni részvételi világrekord

Atlétika
2025.03.13. 09:43

Szemerei Levente: szeretnék az első magyar lenni, aki 2 óra10 percen belül futja a maratonit

Atlétika
2024.12.17. 12:17

Szabó Nóra szerint etióp ellenfele nélkül nem sikerült volna országos csúcsot futnia

Atlétika
2024.12.09. 14:27

Szabó Nóra: Ezt most Berlinnél is jobban akartam

Atlétika
2024.12.06. 10:33

Szabó Nóra szédületes maratoni magyar csúcsa – tovább faragta a saját rekordját

Csupasport
2024.12.02. 17:09
Ezek is érdekelhetik