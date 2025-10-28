Álomszerűen alakult Vindics-Tóth Lili Anna maratoni bemutatkozása

A frankfurti maratoni Németország második legnagyobb maratonija a berlini után. Az ország pénzügyi és légi közlekedési központjában vasárnap több mint 12 ezren futották le a 42 195 méteres klasszikus távot egyéniben. Köztük volt a két éve a budapesti világbajnokságra még 1500-on kijutó, a 2021-es tokiói olimpiára 3000 méter akadályon kvalifikált Vindics-Tóth Lili Anna is, aki rögtön Szabó Nóra mögé a magyar örökranglista második helyére futott fel a 2:28:15-ös debütálásával.

„Összességében nagyon jó döntés volt, hogy itt futottam le az első maratonim, úgy érzem, ebben még nagyon sok van – mondta a Frankfurtban második legjobb európai nőként célba érő, az előkelő 13. helyen végző Vindics-Tóth Lili Anna. – Nem volt könnyű a pálya, az első nyolc és az utolsó négy-öt kilométer eléggé kanyargott a felhőkarcolók között, és a hétvégére az idő is kicsit elromlott. Viszont utóbbira nagyon jól fel tudtam készülni, láttam az előrejelzést, hogy harminc kilométer per órás szél várható. Otthon is sokat futottam szélnek kitett helyeken.”

A 27 éves versenyző a szél miatt a tervezettnél kicsit óvatosabb tempóban kezdett, majd szinte végig tartotta a 3:30-3:32 perces kilométereket. 22 kilométerig az egyik német edzéstársa diktálta a tempót, majd be tudott állni egy nagyobb bolyba. 35-ig nagyon jól érezte magát futás közben – ez volt a leghosszabb táv, amit a felkészülés során lefutott –, majd elkezdett görcsölni a lába. Ezt a szél mellett az emiatt még kevesebbnek érződő nyolc fokos hőmérsékletnek tudta be.

„Még zöldfülű vagyok a maratoni futásban, lehet, hogy egy kicsit hosszabb szárú nadrágban kellett volna futnom. Még a frissítésről is sokat kell tanulnom, teljesen más a frissítőpontokról felvenni a dolgokat, mint amikor valaki edzésen kerékpárról a kezedbe adja.”

Ahhoz képest, hogy élete első félmaratoniját is csak másfél hónapja, a WizzAir Budapest Félmaratonin futotta le, nagyon hamar ráérzett az utcai futásra. Már a szeptember 7-én látott 1:11:43-as győztes teljesítménye is biztató volt, ahogyan ez a mostani 2:28:15-ös bemutatkozása is azt sejteti, hogy nagyon jó érzéke van a hosszútávfutáshoz. Csak nemrég nézett új kihívások után, egy évvel ezelőtt csatlakozott Wolfgang Heinig edző csoportjához. A rutinos német szakembernek 50 éves tapasztalata van az atlétika ezen szakágában, de még ő is kevés ennyire meg­győző első maratonit látott a tanítványaitól.

„Nagyon tetszett a felkészülés, szeretem a hosszú futásokat. Úgy gondolom, hogy elsősorban fejben kell alkalmasnak lenni a maratoni futásra, nekem is azért feküdhet ennyire, mert imádok futni. Az sem biztos, hogy baj, hogy huszonöt-huszonhat éves koromig főként a gyorsaságom fejlesztettük, ez is a gördülékeny átmenetet segíthette. Örülök, hogy ezt az utat választottam.”

A frankfurti felkészülésben férje, a 800 méteren szabadtéren négyszeres, fedett pályán tízszeres országos bajnok Vindics Balázs segített neki a legtöbbet. A hosszú futásokon kerékpárral kísérte őt, a rövidebb pályaedzéseken pedig az iramot diktálta neki. Már a következő egy évre is megvannak a tervek, távlati célként a Los Angeles-i ötkarikás játékokat tűzte ki célul.

„Legközelebb jövő tavasszal szeretnék maratonit futni, vannak ötletek, de még nem dőlt el, hogy melyiket. Aztán nyáron a birminghami Európa-bajnokságon is rajthoz állnék, a részvételem a mostani időmmel már szinte biztos, majd év végén Valencia lenne a harmadik. Ez utóbbi a világ leggyorsabb maratoni pályája, az ott elért eredmény már a másfél éves olimpiai kvalifikációs időszakba is beleszámít.”