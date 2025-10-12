Vásárhelyi Máté és Nyikos Viktória győzött a budapesti maratonin

Aztán vasárnap jött a „koronaékszer”, a maratoni táv és az azt kísérő félmaratoni és 30 kilométer. Ahogyan a Műegyetem rakpartról a belváros felé tekintettünk, mindenhol futókat láthattunk: az alsó rakparttól a Szabadság hídon át a Duna túloldalán, a Corvinus Egyetem előtti részig több mint öt kilométer hosszan kígyóztak a résztvevők. Minden idők legnagyobb magyarországi tömegsport-rendezvénye volt ez, a két nap alatt több mint 40 ezer lelkes indulóval.

Közülük az immár negyvenedik alkalommal kiírt budapesti maratonin Vásárhelyi Máté volt a leggyorsabb. A 42 195 méteres klasszikus táv országos bajnoka 2:22:17-es eredménnyel szakította át a célszalagot.

„Két célom volt, az egyik a győzelem, a másik pedig egy 2:20-on belüli idő – mondta lapunknak a 22 éves fiatal. – Húsz kilométerig egyedül kellett futnom, ez nem segítette a dolgom. Nyilván az erősebb idő komolyabb pénzdíjjal járt volna, de azért így sem lehetek csalódott. Sokan azt mondják, hogy nagyon nehéz ez a pálya, korábban csak Csere Gáspár futott rajta 2:20 alatt, de így is hét perccel jobbat futottam, mint tavaly. Négy hét múlva Podgoricában futok maratonit, majd Indiában állok rajthoz az ötven kilométeres világbajnokságon.”

A Castor SE atlétájának több mint öt perc volt az előnye az ezüstérmes Vitárius Bencével szemben a célban. Az első tíz összetétele igencsak nemzetközi lett, a dobogó alsó fokára a lengyel Jakub Galasiewicz állhatott fel, őt pedig cseh, norvég, svéd, olasz és szlovák futók követték.

Nyikos Viktória öröme (Fotó: Kovács Péter)

„Nagyon élveztem a futást, végig koncentrált tudtam lenni – ezt már a női versenyt 2:50:28-cal megnyerő Nyikos Viktória mondta. – Erős versenyre készültem, tudtam, hogy a pályában sok a fordító, helyenként szembe szél fúj, és a nap is sok helyen fog sütni. A legfontosabb az volt, hogy hallgassak az érzéseimre, sikerült a terveknek megfelelően haladnom. Több volt a külföldi induló, mint a magyar, róluk nem tudtam, mire lehetnek képesek, de azért már a verseny előtt is megfordult a fejemben, hogy megnyerhetem. Imádok futni, rengeteget is edzek, nagyon sok hosszút futunk, a maratonit az ultrafutás felől közelítem meg, egy-két erősebb, tempósabb kulcsedzést kell belerakni és össze lehet hozni egy jó formát. Edzőm, Jenkei András olyan edzéseket ír ki, amik közel állnak a szívemhez.”

A maratoni futás korábbi országos csúcstartója, Földingné Nagy Judit már a legelső, 1984-es budapesti maratonin is ott volt egy iskolai váltó tagjaként. Neve később összeforrt a versennyel, tizenegyszer indult és hétszer győzött, most a kerek 60. születésnapja alkalmából úgy döntött, hogy 11 év kihagyás után ismét nekivág az embert próbáló kihívásnak. A hosszútávfutó ikon 4:02:13-as idővel ért célba, amiért természetesen a többi célba érkezőhöz hasonlóan ő is hatalmas tapsban részesült.

40. SPAR BUDAPEST MARATON

Férfiak:

1. Vásárhelyi Máté (Castor SE) 2:22:17

2. Vitárius Bence (TFSE) 2:27:37

3. Jakub Galasiewicz (lengyel) 2:34:16

Nők:

1. Nyikos Viktória (Vasas) 2:50:28

2. Caoimhe Nic Fhogartaigh (ír) 2:53:38

3. Körmendi Réka 2:55:34