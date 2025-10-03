Gerelyhajítás: visszavonul az Eb-negyedik Szilágyi Réka

A 29 éves sportoló Facebook-oldalán közölte döntését, melyet kényszerűségből hozott meg.

„Két vállműtét és egy hosszú rehabilitáció után sajnos strukturálisan nincs meg az a mozgástartomány, amire szükségem lenne a folytatáshoz, így búcsúznom kell attól, amit a legjobban szeretek” – írta bejegyzésében a dobóatléta.

Szilágyi Réka 2010-ben kezdte a gerelyhajítást és 2013 óta volt válogatott versenyző. Az elmúlt bő egy évtized alatt alatt Főiskolai és Egyetemi világbajnokságon, illetve korosztályos vb-n is negyedik helyen végzett, szerepelt a tokiói olimpián, hatszor nyert magyar bajnoki címet és karrierje legjobbjaként a 2022-es müncheni felnőtt Eb-n a negyedik lett.