Vindics-Tóth Lili Anna és Karsai Gábor sikere a félmaratoni ob-n

Húszezer futó állt rajthoz vasárnap a főváros utcáin, ezzel minden idők legnagyobb magyarországi félmaratoni versenye lett az idei 40. WizzAir Budapest Félmaraton. Az utcai futás világára jellemző jó hangulat ezúttal is garantált volt, igazi futóünnepet hozott a főként a dunai rakpartokon, festői panorámában zajló esemény. A világ számos pontjáról érkeztek futók, a férfi abszolút verseny harmadik helyezettje például egy mexikói sportoló, Daniel Valdez López lett.

Természetesen az ő eredménye nem számított a viadal részeként kiírt magyar bajnokság értékelésében. Ez „jól jött” a rutinos Csere Gáspárnak, akinek még úgyis sikerült egy erős 66:44 perces időt futnia, hogy már korántsem edz annyit, mint amikor még a riói olimpiára kijutott – viszont a hosszú évek alatt megszerzett tudását már edzőként igyekszik továbbadni a következő generációnak. A hazai futók közül két fiatal előzte csak meg őt, az ezen a távon első felnőttbajnoki címét szerző Karsai Gábor és a 2023-as győztes Lomb Ádám már nem csupán a jövő emberei, hanem a jelen kiemelkedő hosszútávfutói itthon.

„Végig kiélezett csata volt köztem és Ádám között, a Szabadság hídról jobban jöttem le, mint ő, ez adott egy lökést mentálisan is, hogy jobban bírjam a végét – mondta a 64:02 perces egyéni csúccsal diadalmaskodó Karsai Gábor. – Az utóbbi időben egész jó formában éreztem magam, bár az U23-as Eb után volt egy kis betegségem, így az ötezres ob-n nem tudtam elindulni. Jó időjárás volt, főleg a tavalyihoz képest, amikor már a rajt előtt is nagyon meleg volt, ezzel szemben most kellemes időben, kis szélben futhattunk.”

A 21 éves versenyző a nyári U23-as Európa-bajnokságon 10 000 méteren jó teljesítménnyel hívta fel magára a figyelmet. Bevállalós taktikát választott, sokat ment a mezőny élén – ez bejött neki, mert az előkelő 5. helyet kaparintotta meg.

„Szeretek elöl futni, általában egyenletes tempóra törekszem, azzal nem lehet mellélőni. Nagyon elégedett voltam magammal, a helyezés mellett az időm is jó lett, igaz, ha nem vezetek annyit, akkor huszonkilenc percen belül is meglehetett volna. A következő időszakban a mezei futásra kerül majd a hangsúly, a novemberi ob után a decemberi Eb is a szemeim előtt lebeg.”

Fantasztikusan sikerült a tokiói olimpiára még 3000 m akadályon kijutó Vindics-Tóth Lili Anna félmaratoni debütálása is. A 26 éves versenyző augusztus elején még a pálya ob-n brillírozott (5000 m: arany, 1500 m: ezüst), most pedig az utcai futás egyik itthoni koronaékszerét nyerte meg, 71:42 perces idővel.

„Nagyjából ez volt az álmom, hetvenkét perccel kezdődő eredményt éreztem magamban, az edzőm hetven-hetvenegy percet jósolt. Budapesten viszonylag sok fordító van és a hidak sem könnyítik meg a dolgunkat, de nagyon örülök neki, hogy itt futhattam le az első félmaratonim. Közel áll a szívemhez a város, rengeteg barátom és közeli hozzátartozóm volt kint és szurkolt nekem. Lehetett volna ennél egyenletesebben is futni, Szinte Bálint kedves barátom tizennégy kilométerig sokat segített, amiért hálás vagyok neki. Sajnos nem ért be a célba, remélem, jól van” – mondta a befutás után Vindics-Tóth Lili Anna.

Olyan szempontból is fontos volt neki a minél sikeresebb bemutatkozás, hogy ez a verseny már a jövő évi Európa-bajnokság kvalifikációs időszakába esik. Még egy jó maratonit szeretne futni, akár már az idén, Valenciában, ha úgy alakul a felkészülése. „Úgy érzem, hogy tizennyolc év pályaversenyzés után hazatértem, az utcai futás lesz az én terepem” – bizakodott.

FÉLMARATONI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Férfiak. Országos bajnok: Karsai Gábor (Békéscsabai AC) 1:04:02 óra, 2. Lomb Ádám (PVSK) 1:04:16, 3. Csere Gáspár (TFSE) 1:06:44

Nők. Országos bajnok: Vindics-Tóth Lili Anna (BHSE) 1:11:42, 2. Zatykó Luca (Vasas) 1:18:38, 3. Bogdándi Virág (Sanyosz Istálló) 1:20:43