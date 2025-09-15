Nemzeti Sportrádió

Sérülés miatt nem indul 200-on Julien Alfred az atlétikai vb-n

2025.09.15. 09:37
Julien Alfred számára véget ért a szezon (Fotó: Getty Images)
Sérülés miatt visszalépett a tokiói atlétikai világbajnokság női 200 méteres versenyétől Julien Alfred.

A 24 éves Saint Lucia-i vágtázó a szám olimpiai címvédőjeként csak harmadik lett vasárnap női 100 méteren, később pedig ügynöke, Henry Rolle úgy nyilatkozott a jamaicai televíziónak, hogy Alfrednak megsérült a combhajlító izma. 

Hozzátette, szeretnék elkerülni, hogy tovább romoljon a versenyző állapota, így számára a szezon véget ért, megkezdődik a rehabilitáció és már a 2026-os évre tekintenek előre.

A 200 méteres távon – melyen a tavalyi olimpián második volt – Alfred rendelkezik az idei legjobb idővel, a júliusban, Londonban futott 21.71 másodperccel vezeti a listát.

 

