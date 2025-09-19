Noah Lyles mesternégyese 200-on, utolérte Usain Boltot

Ugyan magyar színekben egyetlen atlétát sem láthattunk pénteken a Japán Nemzeti Stadionban, de a vajdasági Világos Adriana szereplését mindenképp kiemelten figyeltük a női gerelyhajítás selejtezőjében.

A kétszeres Eb-ezüstérmes atléta Szerbiát képviseli a világversenyeken, de a lapunknak adott interjúját tökéletes magyarsággal adta. A harmadikra dobott 66.06 méter messze a selejtező legjobb dobása volt, így az első helyen jutott be a szombaton 14.06-kor kezdődő fináléba. A 21 éves versenyzőnek nem kellett a budapesti vb és a párizsi olimpia után egy újabb csalódást átélnie, amikor a kvalifikáció egyaránt kifogott rajta.

Világos Adriana első helyen jutott tovább (Fotó: Getty Images)

A világcsúcstartó Karsten Warholm már a harmadik gátnál nagyon nehéz helyzetbe hozta magát azzal, hogy felrúgta azt, ezzel az ereje teljében lévő kihívójának, Rai Benjaminnak óriási előnyt adott a 400 m gát további részére. Már a célegyenesbe fordulva látszott, hogy Warholmnak ezúttal nem lesz esélye amerikai riválisával szemben, aki, ha nem lép rá az utolsó gátra, még erősebb idővel is nyerhetett volna, mint a 46.52 másodperc. Az olimpiai bajnok a világbajnoki címet is megszerezte, a norvég riválisa pedig a végére teljesen összezuhant, csak ötödikként ért célba. Az ezüstérmes a címvédő brazil Alison dos Santos lett, aki jó szokásának megfelelően ismét stabilan hozta, amit tud, ez most egy ezüstöt ért neki.

Mivel a női 400 m gát világrekordere, Sydney McLaughlin-Levrone Tokióban a 400 m síkot választotta – és győzött is lenyűgöző 47.78-cal –, az egykörös gáton a holland Femke Bol óriási favoritnak tűnt. Az amerikai riválisa két éve Budapesten sem állt rajthoz, most is egyértelmű volt: ha tudása legjavát nyújtja, akkor megvédi a címét. Így is lett, határozott kezdés után hamar a többiek elé került, a célegyenesben már nem volt kérdés, 51.54-gyel, a világ idei legjobb eredményével diadalmaskodott. Furcsa, de igaz: Bolnak több aranya van 400 m gáton, mint McLaughlin-Levrone-nak. Az amerikai Jasmine Jones ezüstje kevésbé meglepő, mint a kereken 53 másodperces szlovák csúcsot futó Emma Zapletalová bronzérme.

Femke Bol hozta a papírformát (Fotó: Getty Images)

Mielőtt sor került volna a kétszázas döntőkre, végre volt egy kis időnk az éppen szintén döntőző hármasugró férfiakra figyelni. Az utolsó sorozat volt a sorsdöntő, az olasz Andrea Dallavalle a semmiből az élre ugrott, de a portugál Pedro Pichardo vissza tudta fordítani a versenyt.

Noah Lyles sorozatban a negyedik világbajnoki címéért állt rajthoz a félkörös távon. Ez egy olyan teljesítmény, amire korábban csak a legendás Usain Bolt volt képes 2009 és 2015 között. Azonban nem volt könnyű dolga Lylesnak, hiszen három nagy riválisa is volt. A 28 éves sprinterrel a szintén amerikai Kenneth Bednarek, a jamaicai Bryan Levell és a botswanai Letsile Tebogo is jól tartotta a lépést. A kanyarból szinte egyszerre jöttek ki, Levell állt a legjobban, de először Tebogo indított, majd Lyles és Bednarek tört előre. Lyles ezúttal is az utolsó métereken nyerte meg az aranyérmet. A győztes idő 19.52, Tebogo 19.65-tel maradt le a dobogóról...

Egészen félelmetes volt látni, ahogyan Melissa Jefferson-Wooden száz és százhúsz között milyen szinten váltott ritmust és hagyta ott a teljes női mezőnyt. Az amerikai szupersztárrá vált ezen a vb-n, a 100 méteren nyújtott klasszisteljesítményét 200-on is meg tudta ismételni, így mindkét rövid sprint vb-címét hazaviheti Tokióból. Utóbbin 21.68-as egyéni csúccsal diadalmaskodott, amivel minden idők nyolcadik leggyorsabb női sprintere lett. A brit Amy Hunt óriási meglepetésre még a címvédő jamaicai Shericka Jacksont is lehajrázta az ezüstért.

Melissa Jefferson-Wooden szupersztárrá vált (Fotó: Getty Images)

A női hétpróbát az első négy versenyszám után az amerikai Anna Hall vezeti, előnye a 250 ponthoz közelít a második helyen álló ír Kate O'Connorral szemben.

Szombat délelőtt 20 kilométeres gyaloglásban Spiller Tiziana és Venyercsán Bence is rajthoz áll, ők lesznek az utolsó atlétáink, akiket láthatunk a japán fővárosban.

20. ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG, TOKIÓ

DÖNTŐK

FÉRFIAK

200 m (+1.4)

1. Noah Lyles (Egyesült Államok) 19.52

2. Kenneth Bednarek (Egyesült Államok) 19.58

3. Bryan Levell (Jamaica) 19.64

4. Letsile Tebogo (Botswana) 19.65

5. Zharnel Hughes (Nagy-Britannia) 19.78

6. Alexander Ogando (Dominikai Köztársaság) 20.01

400 m gát

1. Rai Benjamin (Egyesült Államok) 46.52

2. Alison dos Santos (Brazília) 46.84

3. Abderrahman Szamba (Bahrein) 47.06

4. Ezekiel Nathaniel (Nigéria) 47.11

5. Karsten Warholm (Norvégia) 47.58

6. Emil Agyekum (Németország) 47.98

Hármasugrás

1. Pedro Pichardo (Portugália) 17.91 (+0.5)

2. Andrea Dallavalle (Olaszország) 17.64 (+1.5)

3. Lázaro Martínez (Kuba) 17.49 (0.0)

4. Jásszer Mohammed Triki (Algéria) 17.25 (+0.4)

5. Jordan Scott (Jamaica) 17.21 (0.0)

6. Andy Díaz (Olaszország) 17.19 (+0.6)

NŐK

200 m (-0.1)

1. Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok) 21.68

2. Amy Hunt (Nagy-Britannia) 22.14

3. Shericka Jackson (Jamaica) 22.18

4. Anavia Battle (Egyesült Államok) 22.22

5. Dina Asher-Smith (Nagy-Britannia) 22.43

6. Brittany Brown (Egyesült Államok) 22.54

400 m gát

1. Femke Bol (Hollandia) 51.54

2. Jasmine Jones (Egyesült Államok) 52.08

3. Emma Zapletalová (Szlovákia) 53.00

4. Anna Cockrell (Egyesült Államok) 53.13

5. Gianna Woodruff (Panama) 53.34

6. Naomi Van Den Broeck (Belgium) 53.70