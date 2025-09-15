Nemzeti Sportrádió

Jefferson-Wooden úgy érzi, megdöntheti a 100 méteres világcsúcsot az atlétikai vb-

Vágólapra másolva!
2025.09.15. 13:26
null
Melissa Jefferson-Wooden (Fotó: Getty Images)
Címkék
Melissa Jefferson-Wooden atlétika világcsúcs atlétikai vb
Az amerikai Melissa Jefferson-Wooden, a női 100 méteres síkfutás friss világbajnoka elképzelhetőnek tartja, hogy megdönti Florence-Griffith Joyner világcsúcsát.

Legendás honfitársa 1988-as, sok vitát kiváltó 10.49 mp-es rekordja évtizedekig elérhetetlennek tűnt, bár a jamaicai Elaine Thompson-Herah 2021-ben 10.54-es idejével közel került hozzá.

„Határozottan úgy gondolom, hogy a világrekord lehetséges. Őrültségnek tűnik, de tegnap úgy éreztem, hogy megvan bennem a potenciál a 10.5-ös futáshoz” – nyilatkozott hétfőn a 24 éves atléta, aki vasárnap 10.61-es világbajnoki csúccsal, egyúttal minden idők negyedik legjobb eredményével győzött a jamaicai Tina Clayton (10.76) és az olimpiai bajnoki címvédő Saint Lucia-i Julien Alfred (10.84) előtt.

„A verseny minden pillanatával elégedett vagyok, de ha kicsit hamarabb el tudok lépni a többiektől, akkor nem lehet tudni, mit futhattam volna. Hálás vagyok azért, amit elértem, de még mindig éhes vagyok a sikerre, mert tudom, hogy több is van bennem” – fogalmazott Jefferson-Wooden.

A friss világbajnok sprinter, aki ebben az évben mind a nyolc versenyét megnyerte 100 méteren, a tavalyi párizsi olimpián bronzérmet szerzett Alfred és az amerikai Sha'Carri Richardson mögött.

A 200-on ranglistavezető Alfred visszalépett a félkörös távtól, így Jefferson-Wooden 21.84-es idejével a szám fő esélyese. Ráadásul az első amerikai győztes lehet 200-on Allyson Felix 2009-es sikere óta, és az első amerikai nő, aki teljesíti a 100-200 duplát. Kelli White-nak ez sikerült 2003-ban, de doppingolás miatt mindkét aranyérmétől megfosztották.

„Igazából nagyon izgatott vagyok, hogy indulhatok a kétszáz méteren, és megnézhetem, mire vagyok képes. Százon világbajnok vagyok, de kétszázon egy új verseny kezdődik” – mondta Jefferson-Wooden.

 

Melissa Jefferson-Wooden atlétika világcsúcs atlétikai vb
Legfrissebb hírek

Sérülés miatt nem biztos 200-on Julien Alfred indulása a vb-n

Atlétika
5 órája

Hihetetlen hajrában dőlt el a férfi maratoni az atlétikai vb-n – videó

Atlétika
6 órája

Halász Bence: Örülök, hogy ilyen magabiztosan sikerült megdobni a szintet

Atlétika
8 órája

Mind a három magyar kalapácsvető bejutott a világbajnoki döntőbe

Atlétika
8 órája

Széna a csűrben – Csinta Samu publicisztikája

Atlétika
15 órája

Meglepetés: Oblique Seville a 100 méter új világbajnoka!

Atlétika
23 órája

Atlétikai vb: Molnár Attila országos csúccsal elődöntős

Atlétika
Tegnap, 12:50

Atlétikai vb: Kozák Luca elődöntős 100 m gáton

Atlétika
Tegnap, 8:41
Ezek is érdekelhetik