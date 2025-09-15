Jefferson-Wooden úgy érzi, megdöntheti a 100 méteres világcsúcsot az atlétikai vb

Legendás honfitársa 1988-as, sok vitát kiváltó 10.49 mp-es rekordja évtizedekig elérhetetlennek tűnt, bár a jamaicai Elaine Thompson-Herah 2021-ben 10.54-es idejével közel került hozzá.

„Határozottan úgy gondolom, hogy a világrekord lehetséges. Őrültségnek tűnik, de tegnap úgy éreztem, hogy megvan bennem a potenciál a 10.5-ös futáshoz” – nyilatkozott hétfőn a 24 éves atléta, aki vasárnap 10.61-es világbajnoki csúccsal, egyúttal minden idők negyedik legjobb eredményével győzött a jamaicai Tina Clayton (10.76) és az olimpiai bajnoki címvédő Saint Lucia-i Julien Alfred (10.84) előtt.

„A verseny minden pillanatával elégedett vagyok, de ha kicsit hamarabb el tudok lépni a többiektől, akkor nem lehet tudni, mit futhattam volna. Hálás vagyok azért, amit elértem, de még mindig éhes vagyok a sikerre, mert tudom, hogy több is van bennem” – fogalmazott Jefferson-Wooden.

A friss világbajnok sprinter, aki ebben az évben mind a nyolc versenyét megnyerte 100 méteren, a tavalyi párizsi olimpián bronzérmet szerzett Alfred és az amerikai Sha'Carri Richardson mögött.

A 200-on ranglistavezető Alfred visszalépett a félkörös távtól, így Jefferson-Wooden 21.84-es idejével a szám fő esélyese. Ráadásul az első amerikai győztes lehet 200-on Allyson Felix 2009-es sikere óta, és az első amerikai nő, aki teljesíti a 100-200 duplát. Kelli White-nak ez sikerült 2003-ban, de doppingolás miatt mindkét aranyérmétől megfosztották.

„Igazából nagyon izgatott vagyok, hogy indulhatok a kétszáz méteren, és megnézhetem, mire vagyok képes. Százon világbajnok vagyok, de kétszázon egy új verseny kezdődik” – mondta Jefferson-Wooden.