Nemzeti Sportrádió

Horribilis összegért árulnak VIP-belépőket az atlétikai vb-re

Vágólapra másolva!
2025.09.12. 13:57
null
Fotó: Getty Images
Címkék
atlétika atlétikai vb jegyek atlétikai világbajnokság
A szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokság VIP-jegyeiért akár kilencezer eurót is elkérnek a szervezők.

A mostani vb-n debütáló csomag keretében a tehetősebb nézők személyre szabott kiszolgálást, a mások számára elzárt részekbe exkluzív bejárást, valamint ételt és italt is kapnak. A VIP-jegyeknek három kategóriája van: az érdeklődők 430, 725 vagy akár 9000 euróért is vásárolhatnak ilyen típusú belépőket attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnének kapni.

A VIP-élményt tovább javíthatja, hogy a vásárlók azokból a kiemelt szektorokból nézhetik majd a versenyeket, amelyekben a nemzetközi szövetség meghívottjai, így többek között a korábbi kiváló atléták is ülnek majd.

A 67 ezer fő befogadására alkalmas tokiói Olimpiai Stadionba a szervezők közlése szerint a belépők több mint 75 százalékát már eladták, a normál jegyekhez 10 és 60 euró közötti összegért lehet hozzájutni.

A világbajnokság jövő vasárnapig tart és az M4 Sport élőben közvetíti.

 

atlétika atlétikai vb jegyek atlétikai világbajnokság
Legfrissebb hírek

Atlétika: a nagy párharcok vb-je jöhet

Atlétika
3 órája

A rekordmeleg miatt módosult a hétvégi versenyek kezdési időpontja az atlétikai vb-n

Atlétika
Tegnap, 11:05

Atlétikai vb: a résztvevők 95 százalékánál már elvégezték a géntesztet

Atlétika
2025.09.09. 13:17

Usain Bolt is ott van az atlétikai Világdöntő arcai között

Atlétika
2025.09.08. 09:46

A jövő sztárjai: Tóth Anna, Tigyi József

Utánpótlássport
2025.09.08. 09:06

Tóth Anna vb-főpróbája remekül sikerült

Atlétika
2025.09.07. 15:11

„Hatan is 81 méter fölött vannak” – Halász Bence az atlétikai vb előtt

Atlétika
2025.09.03. 15:38

Nem indul a 200 méteres női síkfutás olimpiai bajnoka a vb-n

Atlétika
2025.09.02. 18:36
Ezek is érdekelhetik