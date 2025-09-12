Horribilis összegért árulnak VIP-belépőket az atlétikai vb-re

A mostani vb-n debütáló csomag keretében a tehetősebb nézők személyre szabott kiszolgálást, a mások számára elzárt részekbe exkluzív bejárást, valamint ételt és italt is kapnak. A VIP-jegyeknek három kategóriája van: az érdeklődők 430, 725 vagy akár 9000 euróért is vásárolhatnak ilyen típusú belépőket attól függően, hogy milyen szolgáltatásokat szeretnének kapni.

A VIP-élményt tovább javíthatja, hogy a vásárlók azokból a kiemelt szektorokból nézhetik majd a versenyeket, amelyekben a nemzetközi szövetség meghívottjai, így többek között a korábbi kiváló atléták is ülnek majd.

A 67 ezer fő befogadására alkalmas tokiói Olimpiai Stadionba a szervezők közlése szerint a belépők több mint 75 százalékát már eladták, a normál jegyekhez 10 és 60 euró közötti összegért lehet hozzájutni.

A világbajnokság jövő vasárnapig tart és az M4 Sport élőben közvetíti.