Bátori Lilianna 20. helyen végzett a női magasugrásban

2025.09.18. 14:15
Bátori a 20. helyen zárt (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)
Bátori Lilianna atlétika atlétikai vb
A Tokióban zajló atlétikai világbajnokságon a magyar csapat legfiatalabb tagja, a 18 éves Bátori Lilianna 188 centit átugrotta, ám több rontott kísérlete miatt végül bem jutott be a 16 fősre bővített világbajnoki döntőbe.

Győrffy Dóra 2005-ben a Helsinkiben rendezett világbajnokságon szerepelt máig utolsó magyar magasugróként világbajnoki döntőben: a selejtezőben 191 centit ugrott, a döntőben 189 centivel zárt, s végül a 9. helyen végzett. A két évvel ezelőtti budapesti világbajnokságon Fekete Fédra, azt megelőzően Szabó Barbara 2015-ben és 2013-ban a képviselte a magyar színeket, ám döntőbe egyikük sem jutott – Fekete a 30., lett, Szabó előbb 20., majd tíz éve a 26. lett.

A klasszikus, stadionban zajló versenyszámokban Bátori Lilianna volt az utolsó magyar, akit még nem láthattunk. A 18 éves tehetség bemutatkozására sem kellett tovább várni: ugyan az első 183 centis ugrásán még az izgalom jelei mutatkoztak, de aztán következőre már nagyon tisztán átjutott a léc felett. A 188 centit elsőre a lábával verte le, majd ugyanúgy sikerült másodikra javítania. Ekkor a 36 indulóból két selejtezőcsoportból már tucatnyian be is fejezték a versenyt, igaz, voltak, akik még el sem kezdték, mint például a világcsúcstartó ukrán Jaroszlava Mahucsih. Neki a 192 centi volt a beszálló a versenybe – elsőre át is vitte – , Bátorinak pedig a végállomás, hiszen az eleredő esőben már vizes körülmények uralkodtak a pályán a második 192-es kísérleténél. 

A harmadik volt a legjobb próbálkozása ezen a magasságon, szinte a teljes testével átjutott a léc felett, de a vádlijával beleakadt, s végül leszédült a matracra a léc. U18-as és U20-as Európa-bajnokunk ezzel a 20. helyen zárta élete első vb-jét a felnőttek között. 

A megszokott tizenkettő helyett végül tizenhat résztvevője lesz a finálénak, mert csak 11 ugró jutott át a 192 felett, így 188 centin a kevesebb hiba döntött.

 

