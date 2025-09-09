Atlétikai vb: a résztvevők 95 százalékánál már elvégezték a géntesztet

A világszövetség (WA) tájékoztatása szerint a hátralévő tesztekre még a vb előtt sor kerül a japán fővárosban, az érintettek a francia és norvég sportolók lesznek, valamint néhány Franciaországban élő atléta.

„Ezek a tesztek jelentik a választ arra, amiben hiszünk, vagyis a női sport megvédésére” – jelentette ki Sebastian Coe, a WA elnöke a vezetőség helyszíni ülése után. Hozzátette, gyűjtik a visszajelzéseket a szűrésről, és ennek megfelelően alakítják majd ki a jövőre alkalmazható protokollt.

A szeptember 21-ig tartó tokiói seregszemlén csak azok a sportolók indulhatnak női kategóriákban, akik alávetik magukat az úgynevezett SRY-géntesztnek. Ez szájnyálkahártya-váladékból vagy vérből tudja az Y kromoszóma kimutatásával megállapítani az illető biológiai nemét.