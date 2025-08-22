Melissa Jefferson-Wooden már hétből hét sikernél jár 100 méteren 2025-ben

Az utolsó lehetőséget jelentette a brüsszeli viadal az atlétáknak, hogy kvalifikáljanak a Gyémánt Liga zürichi döntőjébe. Ez már a sorozat 14. állomása volt, melyek mindegyike csak a pontgyűjtésről szólt – hogy ki lesz az idei év győztese a különböző versenyszámokban, jövő hét szerdán és csütörtökön dől el

A brüsszeli este a kétszeres világbajnok Chase Jackson 20.90 méteres versenycsúcsával vette kezdetét súlylökésben. Parádés mezőny gyűlt össze férfi diszkoszvetésben is, de a világcsúcstartó litván Mykolas Aleknához hasonló nagy neveket is felülmúlta az amerikai egyetemi bajnokság győztese, a jamaicai Ralford Mullings – ehhez nem kellett neki 70 méternél nagyobb dobás, gyaníthatóan a tokiói vb-n már más lesz a helyzet.

A legjobb formában lévő női sprinter, Melissa Jefferson-Wooden ezúttal sem adott esélyt a riválisainak. Ezen a szinten ritkán nyerik meg a női 100 métert 32 századdal, de a veretlenségét az idei hetedik versenyén is megőrző amerikainak ez is sikerült. Nagyot lépett előre 2025-ben, többek között edzéstársánál, Sha’Carri Richardsonnál is jobb formában van. A vb-címvédő a pénteki helyezésével (2.) elégedett lehet, a 11.08-cal annál kevésbé…

A kenyai Agnes Jebet Ngetich „lehetetlen küldetésre” vállalkozott női 5000 méteren, hiszen a táv kétharmadát egyedül futva, pusztán a zöld fénycsíkot követve kellett volna megdöntenie honfitársa, Beatrice Chebet világrekordját. Sajnos már a harmadik ezer méteren eldőlt, hogy nem jár sikerrel. A fiatalok csatáját hozta a férfi 1500 méter, a 20 éves holland Niels Laros szédületes utolsó száz méterével lehajrázta a 18 esztendős kenyai Phanuel Kipkosgei Koechöt.

Stílusos befutó Niels Larostól (Fotó: Getty Images)



Női rúdban ott volt a belga fővárosban a két legnagyobb név, az amerikai Katie Moon és a brit Molly Caudery között ezúttal a 485 centiméteres magasság bizonyult döntőnek. Moon harmadikra átugrotta, Caudery nem. A német Julian Weber nagyon közel járt a 90 méterhez gerelyhajításban, a negyedikre dobott 89.65 méterével magabiztosan megnyerte a versenyt.

Az este legkülönlegesebb versenyszámai a női 1 mérföld akadály és a 4x100 méteres vegyes váltó voltak. Előbbiben a „hagyományos”, 3000 méteres akadályfutás olimpiai és vb-címvédője, Winfred Yavi próbált meg valami nagyot alkotni, 4:40.16 lett a vége. A 4x100-as mixváltó jövőre már a budapesti atlétikai világdöntő programjának is a része lesz, a hollandok 40.96-ot futottak Brüsszelben. A váltótagok sorrendje férfi, nő, férfi, nő volt, ami érdekes, hiszen így mindkét férfi sprinternek látszólag nagyot kellett fékeznie, mielőtt a hölgytársának átadta a botot.

GYÉMÁNT LIGA, 14. ÁLLOMÁS, BRÜSSZEL

A győztesek. Férfiak. 200 m (-0.3): 1. Alexander Ogando (dominikai) 20.16

400 m: 1. Jacory Patterson (amerikai) 44.05

1500 m: 1. Niels Laros (holland) 3:30.58

3000 m akadály: 1. Ruben Querinjean (luxemburgi) 8:09.47

Magas: 1. Oleh Doroscsuk (ukrán) 225

Diszkosz: 1. Ralford Mullings (jamaicai) 69.66

Gerely: 1. Julian Weber (német) 89.65

Nők. 100 m (-0.2): 1. Melissa Jefferson-Wooden (amerikai) 10.76

1500 m: 1. Nikki Hiltz (amerikai) 3:55.94

5000 m: 1. Agnes Jebet Ngetich (kenyai) 14:24.99

400 m gát: 1. Anna Cockrell (amerikai) 53.66

1 mérföld akadály: 1. Winfred Yavi (bahreini) 4:40.13

Rúd: 1. Katie Moon (amerikai) 485

Hármas: 1. Leyanis Pérez Hernández (kubai) 14.78

Súly: 1. Chase Jackson (amerikai) 20.90