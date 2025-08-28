Nemzeti Sportrádió

Kipchoge és Sifan Hassan is indul a Sydney Marathonon

Vágólapra másolva!
2025.08.28. 08:49
Kipchoge sokáig verhetetlen volt a maratoni távon (Fotó: Getty Images)
Címkék
atlétika Eliud Kipchoge Sifan Hassan maratoni futás
A legendás Eliud Kipchoge, illetve az olimpiai bajnok Sifan Hassan is rajthoz áll vasárnap a Sydney Marathonon, mely az idei évtől a világ legrangosabb versenyei közé emelkedett.

Az ausztrál nagyváros versenyét tavaly októberben vették fel a World Marathon Majorsbe, és ez vélhetőleg közrejátszott abban, hogy a kétszeres olimpiai bajnok, korábbi világcsúcstartó kenyai sztár, Kipchoge, valamint a hollandok klasszisa, a tokiói játékokon 5000 és 10 000 méteren aranyérmes Hassan is ott lesz a mezőnyben.

Kipchoge a 2023-es berlini sikerét megelőző tíz évben szinte verhetetlennek számított, mostanra viszont már nem favoritként indul a versenyeken, így sydneyi sikere is kisebb meglepetést jelentene, bár az idei London Marathonon még megmutatta, hogy továbbra is képes jó eredményre. A brit fővárosban ugyanis 2:05:25 órás idővel a hatodik helyen ért célba.

A kenyai atlétával ellentétben a párizsi játékokon ebben a számban aranyérmes Hassan – aki tíz év után először nem indul majd szabadtéri világbajnokságon – egyértelmű favoritként kezdi meg vasárnap a versenyt. Igaz, nem számíthat könnyű sikerre, mivel meg kell majd küzdenie mások mellett a korábbi világcsúcstartó kenyai Brigid Kosgeijel és az etióp Workenesh Edesával.

 

atlétika Eliud Kipchoge Sifan Hassan maratoni futás
Legfrissebb hírek

Gyémánt Liga-döntő: Olyslagers legyőzte a világcsúcstartót Zürich belvárosában

Atlétika
14 órája

Atlétika: az U20-as Eb-n remekeltek, de nem érnék be ennyivel

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Melissa Jefferson-Wooden már hétből hét sikernél jár 100 méteren 2025-ben

Atlétika
2025.08.22. 22:35

Németh Zsanett először 70 méter felett!

Atlétika
2025.08.22. 10:11

Gyémánt Liga: Világos Adriana győzött a svájci özönvízben

Atlétika
2025.08.20. 22:30

Duplantis nem indul a lausanne-i Gyémánt Liga-versenyen

Atlétika
2025.08.18. 12:51

Varázslat két, tömény órában – ilyen volt képekben a 15. Gyulai Memorial

Képes Sport
2025.08.18. 09:58

Közel 20 ezer futót várnak a Budapest Félmaratonra

Atlétika
2025.08.18. 09:44
Ezek is érdekelhetik