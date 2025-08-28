Kipchoge és Sifan Hassan is indul a Sydney Marathonon

Az ausztrál nagyváros versenyét tavaly októberben vették fel a World Marathon Majorsbe, és ez vélhetőleg közrejátszott abban, hogy a kétszeres olimpiai bajnok, korábbi világcsúcstartó kenyai sztár, Kipchoge, valamint a hollandok klasszisa, a tokiói játékokon 5000 és 10 000 méteren aranyérmes Hassan is ott lesz a mezőnyben.

Kipchoge a 2023-es berlini sikerét megelőző tíz évben szinte verhetetlennek számított, mostanra viszont már nem favoritként indul a versenyeken, így sydneyi sikere is kisebb meglepetést jelentene, bár az idei London Marathonon még megmutatta, hogy továbbra is képes jó eredményre. A brit fővárosban ugyanis 2:05:25 órás idővel a hatodik helyen ért célba.

A kenyai atlétával ellentétben a párizsi játékokon ebben a számban aranyérmes Hassan – aki tíz év után először nem indul majd szabadtéri világbajnokságon – egyértelmű favoritként kezdi meg vasárnap a versenyt. Igaz, nem számíthat könnyű sikerre, mivel meg kell majd küzdenie mások mellett a korábbi világcsúcstartó kenyai Brigid Kosgeijel és az etióp Workenesh Edesával.