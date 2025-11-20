Bátori Lilianna önbizalommal telve várja a következő atlétikai szezont

A Vasas 18 éves atlétája az M1 aktuális csatornának elmondta, örül, hogy jól mentek az ugrások, és annak is, hogy 193 centiméterre javította az egyéni csúcsát.

„Nem volt olyan nagy váltás az utánpótlásversenyek után a felnőttek között szerepelni, a fedett pályás Eb-n az például nagyon jó volt, hogy jó nagy volt a csapat” – emlékezett vissza a márciusi kontinensviadalra.

Bátori később, augusztusban 189 centis eredménnyel megnyerte a tamperei U20-as Európa-bajnokságot, szeptemberben pedig ott volt a tokiói felnőtt-világbajnokságon is.

„Jó visszagondolni a vébére, mert jó élmény volt, és örülök, hogy pont Tokióba tudtam eljutni. Teljesen elégedett vagyok az ottani eredményemmel annak ellenére is, hogy a 192 centit nem sikerült teljesítenem, mert így is egy jó ugrással fejeztem be a szezont. Csak pozitívumokat tudok mondani az évről, megadta az alaphangot a folytatáshoz, magabiztosabban állok a dolgokhoz, és visszajött az önbizalmam magammal szemben” – mondta Bátori Lilianna, aki már várja az újabb versenyeket.

Az érettségire is készülő magasugró kiemelte, nagyon szereti a fedett pályás viadalokat, azok hangulatát, a fő cél pedig az, hogy jövőre visszatérjen a 190 centi fölötti eredményekhez. Hozzátette, a vb után három hét szünetet kapott, azóta azonban már túl vannak egy portugáliai edzőtáboron, a következő év fő versenye pedig az U20-as világbajnokság lesz számára.