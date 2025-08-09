Sportrádió

Spiriev Attila: Mindent a magyar atléták szemüvegén keresztül nézünk

2025.08.09. 18:57
null
Fotó: Dömötör Csaba
atlétika Nemzeti Atlétikai Központ Spiriev Attila Gyulai Memorial
A Gyulai István Memorial sportigazgatója, Spiriev Attila szerint Székesfehérváron otthonra lelt a legrangosabb magyarországi egynapos viadal, de a Nemzeti Atlétikai Központ adottságai miatt kedden egy még látványosabb verseny jöhet. Várhatóan telt ház előtt. (x)

 

– Milyen újdonságokkal kellett szembenézni az idei szervezésben?
Mivel a verseny egy más adottságú helyszínre költözött, ezért ennek megfelelően kellett hozzáállnunk mind a szervezési oldalon, mind a sportprogram kialakításánál. A célkitűzés az volt, hogy annak, aki a stadion bármely székébe jegyet vásárol, legyen valami hozzá kézzelfogható közelségben is, amellett persze, hogy rálátása van az összes történésre.

– Könnyebb volt hazánkba csábítani a legnagyobb sztárokat azáltal, hogy a verseny felkerült Budapestre?
– Ezt egyelőre nehéz megmondani, mert Székesfehérváron is fantasztikus mezőnyök gyűltek össze. Természetesen vonzó volt az atlétáknak, hogy a kétezerhuszonhármas világbajnokság helyszínén léphetnek pályára.

– Kijelenthető, hogy a viadal kinőtte Székesfehérvárt?
Maga az ottani létesítmény nem egy ekkora rendezvény lebonyolítására készült, úgyhogy ilyen szempontból sokkal jobb helye lesz a Nemzeti Atlétikai Központban. Ugyanakkor nem győztük és nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire hálásak vagyunk Székesfehérvár városának és Cser-Palkovics András polgármester úrnak, amiért befogadott minket. Amikor elkezdődött a régi Népstadion bontása, azonnal új otthonra leltünk náluk. Csodálatos város, amely kiemelkedő feltételeket biztosított az odaérkező sztáratlétáknak.

 

– Kik azok a nagy nevek az idei indulók közül, akik kevésbé vannak reflektorfényben, mint mondjuk Armand Duplantis vagy Femke Bol, mégis érdemes lesz rájuk odafigyelni?
Halász Bence, Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna és a többi magyar atléta . Mindig is a magyar versenyzők voltak számunkra a legfontosabbak. A Gyulai István Memorial egy közönségszórakoztató sportesemény, amihez elengedhetetlenek a világsztárok, de még ennél is jelentősebb szerepe van a legjobbjainknak, akik hazai közönség előtt bizonyíthatnak.

– Hány magyarnak szurkolhatnak majd a kilátogató nézők?
Nagyságrendileg kétszázhúsz-kétszázharminc magyar atléta vehet majd részt ezen a csodálatos eseményen. Ez a szám három fő részből tevődik össze. A nemzetközi programban több mint harmincan indulnak, ez egy jelentős szám. Az országos versenyszámok között lesz hat egyéni, emellett néhány utánpótláskorúaknak kiírt futam is – ezek futószámok lesznek, mert a nemzetközi program annyira sűrű az ügyességi számokban, hogy abban nincs mozgásterünk. A 8x50 méteres gyerekváltó különösen kedves a szívemnek, ahogyan a 4x300 méteres U16-os mixváltón pályára lépő gyerekek is életre szóló élményt kapnak. Nagyjából 140 gyerek mutathatja meg magát a világsztárok előtti órákban.

– Mennyire van tervben, hogy esetleg egyszer a Memorialból Gyémánt Liga-verseny lesz?
Nem ez az elsődleges cél és ezen nem is szeretnénk változtatni. Mindent a magyar atléták szemüvegén keresztül nézünk, a Gyémánt Ligában ebben sokkal kisebb rugalmasságunk lenne. Lehet, hogy még grandiózusabb esemény lenne, de már a most is elérjük néhány Gyémánt Liga verseny színvonalát. , Viszont számunkra nagyot veszítene az értékéből, ha a fiatal magyaroknak nem tudnánk megadni a lehetőséget. Már a Gold kategóriában is nagy megkötések vannak, de ezeknek maradéktalanul megfelelünk, az első-második helyen vagyunk a sorozat különböző állomásai között.

– Kedden megtelnek a Nemzeti Atlétikai Központ lelátói? Itt mégiscsak két és félszer több jegyet kell eladni, mint Székesfehérváron.
Vagy inkább még többször annyit. Már csak néhány jegy van, gyakorlatilag kijelenthető, hogy telt ház lesz. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ne várjon a verseny napjáig, hanem csapjon le a legutolsó belépőkre, mert kedden már aligha lesz lehetősége rá.

Jegyek még korlátozott számban kaphatóak: https://gyulaimemorial.hu/

 

