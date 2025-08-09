Spiriev Attila: Mindent a magyar atléták szemüvegén keresztül nézünk

– Milyen újdonságokkal kellett szembenézni az idei szervezésben?

– Mivel a verseny egy más adottságú helyszínre költözött, ezért ennek megfelelően kellett hozzáállnunk mind a szervezési oldalon, mind a sportprogram kialakításánál. A célkitűzés az volt, hogy annak, aki a stadion bármely székébe jegyet vásárol, legyen valami hozzá kézzelfogható közelségben is, amellett persze, hogy rálátása van az összes történésre.

– Könnyebb volt hazánkba csábítani a legnagyobb sztárokat azáltal, hogy a verseny felkerült Budapestre?

– Ezt egyelőre nehéz megmondani, mert Székesfehérváron is fantasztikus mezőnyök gyűltek össze. Természetesen vonzó volt az atlétáknak, hogy a kétezerhuszonhármas világbajnokság helyszínén léphetnek pályára.

– Kijelenthető, hogy a viadal kinőtte Székesfehérvárt?

– Maga az ottani létesítmény nem egy ekkora rendezvény lebonyolítására készült, úgyhogy ilyen szempontból sokkal jobb helye lesz a Nemzeti Atlétikai Központban. Ugyanakkor nem győztük és nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire hálásak vagyunk Székesfehérvár városának és Cser-Palkovics András polgármester úrnak, amiért befogadott minket. Amikor elkezdődött a régi Népstadion bontása, azonnal új otthonra leltünk náluk. Csodálatos város, amely kiemelkedő feltételeket biztosított az odaérkező sztáratlétáknak.

– Kik azok a nagy nevek az idei indulók közül, akik kevésbé vannak reflektorfényben, mint mondjuk Armand Duplantis vagy Femke Bol, mégis érdemes lesz rájuk odafigyelni?

– Halász Bence, Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna és a többi magyar atléta . Mindig is a magyar versenyzők voltak számunkra a legfontosabbak. A Gyulai István Memorial egy közönségszórakoztató sportesemény, amihez elengedhetetlenek a világsztárok, de még ennél is jelentősebb szerepe van a legjobbjainknak, akik hazai közönség előtt bizonyíthatnak.

– Hány magyarnak szurkolhatnak majd a kilátogató nézők?

– Nagyságrendileg kétszázhúsz-kétszázharminc magyar atléta vehet majd részt ezen a csodálatos eseményen. Ez a szám három fő részből tevődik össze. A nemzetközi programban több mint harmincan indulnak, ez egy jelentős szám. Az országos versenyszámok között lesz hat egyéni, emellett néhány utánpótláskorúaknak kiírt futam is – ezek futószámok lesznek, mert a nemzetközi program annyira sűrű az ügyességi számokban, hogy abban nincs mozgásterünk. A 8x50 méteres gyerekváltó különösen kedves a szívemnek, ahogyan a 4x300 méteres U16-os mixváltón pályára lépő gyerekek is életre szóló élményt kapnak. Nagyjából 140 gyerek mutathatja meg magát a világsztárok előtti órákban.

– Mennyire van tervben, hogy esetleg egyszer a Memorialból Gyémánt Liga-verseny lesz?

– Nem ez az elsődleges cél és ezen nem is szeretnénk változtatni. Mindent a magyar atléták szemüvegén keresztül nézünk, a Gyémánt Ligában ebben sokkal kisebb rugalmasságunk lenne. Lehet, hogy még grandiózusabb esemény lenne, de már a most is elérjük néhány Gyémánt Liga verseny színvonalát. , Viszont számunkra nagyot veszítene az értékéből, ha a fiatal magyaroknak nem tudnánk megadni a lehetőséget. Már a Gold kategóriában is nagy megkötések vannak, de ezeknek maradéktalanul megfelelünk, az első-második helyen vagyunk a sorozat különböző állomásai között.

– Kedden megtelnek a Nemzeti Atlétikai Központ lelátói? Itt mégiscsak két és félszer több jegyet kell eladni, mint Székesfehérváron.

– Vagy inkább még többször annyit. Már csak néhány jegy van, gyakorlatilag kijelenthető, hogy telt ház lesz. Mindenkinek azt tudom javasolni, hogy ne várjon a verseny napjáig, hanem csapjon le a legutolsó belépőkre, mert kedden már aligha lesz lehetősége rá.

Jegyek még korlátozott számban kaphatóak: https://gyulaimemorial.hu/