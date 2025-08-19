Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt négy évre eltiltották a kétszeres vb-ezüstérmes ukrán atlétát

2025.08.19. 19:09
Marina Beh-Romancsuk négyéves eltiltást kapott (Fotó: Getty Images)
Marina Beh-Romancsuk eltiltás dopping
Doppingvétség miatt négy évre eltiltották Marina Beh-Romancsuk kétszeres világbajnoki ezüstérmes, egyszeres Európa-bajnok ukrán atlétát.

„Az Atlétikai Integritási Egység (AIU) 2025. május 13-tól négy évre eltiltotta Beh-Romancsukot tiltott anyag (tesztoszteron) jelenléte/használata miatt” – közölte a doppingellenes szervezet az X-en. Az ukrán atléta eredményeit 2024. december 7-től törölték.

A sportág tisztaságát felügyelő testület közlése szerint 2024. december 7-én tesztoszteron nyomaira bukkantak az akkor 29 éves sportoló szervezetében, akit májusban ideiglenesen eltiltottak.

Beh-Romancsuk a közösségi oldalán közölte, nem ért egyet az AUI döntésével, s nem ismeri el a bűnösségét. Mint fogalmazott, fájdalmas számára, hogy az ügyét nem megfelelő gondossággal kezelték, és szerinte nem folytatták le a szükséges vizsgálatot.

A több számban is remeklő 30 esztendős atléta a párizsi olimpia óta nem indult egyetlen viadalon sem, a francia fővárosban hármasugrásban 11. helyen végzett. Korábban viszont remek eredményeket ért el, 2019-ben távolugrásban, 2023-ban Budapesten pedig hármasugrásban nyert ezüstérmet a szabadtéri világbajnokságon, utóbbi versenyszámban a 2022-es Eb-n a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel.

 

