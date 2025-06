Kriszt Sarolta és Gálpál Zsombor sikere a többpróba ob-n

A többpróbázóké volt a főszerep a budapesti Lantos Mihály Sportközpontban a hétvégén, ahol női hétpróbában és férfi tízpróbában hirdettek magyar bajnokokat. Amikor éppen nem az atlétika amazonjai és gladiátorai voltak a pályán, akkor az U18-as korosztály fiataljai mutathatták meg a tehetségüket a saját országos bajnokságukon.

A női hétpróba versenyéből szülési szabadság miatt hiányzott Nemes Rita és a vádlisérüléséből lábadozó Krizsán Xénia is, így két fiatal, Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina párharcát várhattuk a győzelemért. Ebben végül a sorsdöntő pillanat a második napot nyitó távolugrásban jött el, amelyben Szűcs sajnos mindhárom kísérletét belépte, így nulla ponttal zárta ezt a próbát. A BHSE fedett pályás vb-6. helyezettje azért így is felállhatott a dobogó alsó fokára.

Első országos bajnoki címét nyerte meg ebben a versenyszámban Kriszt Sarolta, aki tavaly 400 méteren már szintén felnőtt aranyéremnek örülhetett, pedig még mindig csak 18 esztendős! 6150 ponttal zárt, amivel ugyan elmaradt a nemrég Götzisben elért U20-as országos csúcsától (6225 pont), de a forróság miatt mégsem lehet elégedetlen a teljesítményével.

„Nem életem hétvégéje volt. Nem kezdtem túl jól, gáton majdnem elestem, és magasugrásban is hektikus volt a sorozatom, gyakorlatilag egyetlen magasság lett meg elsőre. Utána bőgve mondtam az edzőmnek, hogy haza szeretnék menni. (nevet) Szerencsére nem mentem haza, és az utána lévő számokban már hoztam, amit eddig is tudtam. A nyolcszáz meglepően rosszul esett, csak két másodperccel futottam lassabban, mint Götzisben, de érzésre kétszer olyan fárasztó volt, mint három hete” – mondta a MATE-GEAC országos bajnoka a Nemzeti Sportnak, aki a héten kitűnő osztályzattal zárta az érettségit.

A férfiak tízpróbájában Gálpál Zsombornak nem volt valódi hazai ellenfele a hétvégén, de a környező országokból meghívott riválisok közül azért Roko Farkas csak megszorongatta őt. A horvát tehetség csak 17 ponttal maradt el a 7858 ponttal diadalmaskodó atlétától.

Gálpál Zsomborhoz Roko Farkas volt közel (Fotó: MASZ)

„Olyan célokkal jöttem ide, hogy megcsináljam azt, amit tudok edzésen és a versenyeken megcsináltam már külön-külön, de most össze akartam rakni egy tízpróbában is. Talán a gerelyben maradt a legtöbb, ötven-hatvan pont, és a többiben is tíz-húsz, ez így összeadva nagyjából kétszáz pont. Jólesett volna a nyolcezer pontos álomhatárt megcsinálni, de már próbálok rá nem úgy tekinteni, mint egy hatalmas cél, mert már ennél jóval feljebb i tudnék s menni. Tudom, hogy képes vagyok rá, úgyhogy nem aggódom” – értékelte Gálpál Zsombor a szombati és vasárnapi teljesítményét.

Míg a női hétpróba győztesének a madridi csapat Európa-bajnoksággal és a tamperei U20-as Eb-vel folytatódik az idénye, addig a férfi hétpróbában aranyérmes versenyző a bergeni U23-as Eb-n szeretné kihozni magából a legtöbbet.

TÖBBPRÓBA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Férfiak. Tízpróba. Országos bajnok: Gálpál Zsombor (Budapesti Honvéd Sportegyesület, edzője: Gach Gergő és Zsivoczky-Pandel Attila) 7858, 2. Szalay Botond György (A-Plast Ikarus BSE) 6356, 3. Gábris Dávid (Budapesti Honvéd Sportegyesület) 6290

Nők. Hétpróba. Ob: Kriszt Sarolta (MATE-GEAC, e: Máté Alpár és Krisztné Körmendy Katalin) 6150, 2. Diemer Anna Sára (MTK Budapest) 5034, 3. Szűcs Szabina (Budapesti Honvéd Sportegyesület) 5006