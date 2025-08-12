Duplantis-világcsúcs, két országos csúcs, szenzációs Halász Bence – így tért vissza a csúcsatlétika Budapestre

Csak két versenyszámban nem szurkolhatott hazai atlétának a Nemzeti Atlétikai Központba kilátogatott 14 ezer néző. A nemzetközi programnak további 18 eleme volt, ezek mindegyikében érezhette legalább egy induló a hazai pálya erejét az év egyik legszínvonalasabb magyarországi sporteseményén.

A Gyulai István Memorial a kerek 15. alkalomra beköltözött a sportok királynőjének a koronájába, ahol a kedden tapasztalt dolgok fényében csak remélni tudjuk, hogy jó hosszú időre otthonra lelt. Az esemény 2011 óta íródó történetében másodszor költözött a viadal, a „legenda” a Puskás Ferenc Stadionban kezdődött, majd 2014–2024 között Székesfehérváron folytatódott, hogy most megérkezzen a két évvel ezelőtti budapesti atlétikai világbajnokság helyszínére.

„Láss csodát!” – ez volt a 2023-as vb szlogenje, aminek abban a kilenc napjában maradéktalanul eleget is tett. Az ottani hazai és külföldi hősök közül ezen a fülledt nyári napon jó néhányan visszatértek a magyar fővárosba. Az érdeklődés óriási volt a rajongók irányából is, mindenki újra át akarta élni azt, amit két éve. A 2022-es Memorial után az esemény történetében másodszor volt telt ház – a szervezőknek most nagyságrendileg háromszor annyi jegyet sikerült már a „nagy nap” előtt eladniuk, mint az eddigi egyetlen ilyen alkalommal.

HALÁSZ BENCE BEJELENTKEZETT A VB-CÍMRE

Érdemes volt hamar, már a délután közepe táján kiérni a stadionba, hiszen az olimpiai ezüstérmes Halász Bencét rögtön az első részben láthattuk dobókörbe lépni. Az elmúlt hetekben élete legjobb formájában versenyez: előbb az országos bajnokságon közel egy métert javított az egyéni csúcsán, 81.94 méterre, majd a besztercebányai Silver-versenyt is 81 és fél méteres teljesítménnyel nyerte meg. Ebbe a sorba tökéletesen beleillett az is, amit a Gyulai István Memorialon láthattunk tőle.

Hiába volt ott az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg is a mezőnyben, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője még őt is elhalványította. Ugyan nagy riválisa az első két sorozatban még jobban állt, mint ő, de aztán harmadik kísérletével fordított, 81.85 méteres dobásával a kanadai elé került. A 28 éves magyarnak hihetetlen sorozata volt, az ötödik dobása valósággal kiszállt a világból! Dinamikus forgása után hihetetlen erővel és sebességgel engedte ki a kalapácsot a levegőbe, olyan magasra dobta fel a szert, ami sokat ígért. A nagyjából hét-nyolcezer szurkoló ekkor egy pillanatra elcsendesedett, a rajongók lélegzetüket visszafojtva figyelték, hogy hova esik le a kalapács. 83.18 méter! Új egyéni csúcs és új versenycsúcs, egyben a világ idei legjobb eredménye!

A Memorial-rekordot 2015 óta az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek tartotta, ezt sikerült Halásznak hat centivel túlszárnyalnia. Keddi eredményével Halász még nagy elődje, az olimpiai bajnok Pars Krisztián pályafutása legjobb eredményét, a 82.69 métert is messze felülmúlta. Ez is azt bizonyítja, hogy a formája mennyire sokat ígér a szeptemberi tokiói világbajnokságra.

ARMAND DUPLANTIS: VILÁGCSÚCS!

Armand Duplantis a hétfői sajtótájékoztatóra késve érkezett meg, ezért a média képviselőinek megígérte, hogy másnap mindenképp kihozza magából a legtöbbet. Ez olyannyira sikerült neki, hogy pályafutása során tizenharmadszor döntötte meg a rúdugrás világrekordját – az előző, 628-as csúcsát szinte napra pontosan két hónapja Stockholmban ugrotta. Mire eljutott oda, hogy másodikra is megpróbálja a 629 centiméteres magasságot, a Nemzeti Atlétikai Központ lelátói már teljesen megteltek.

A svéd-amerikai vastaps közepette nekifutott és sikerrel járt! Átjutott a léc felett, amit óriási hangorkán követett a stadionban. Ez volt az első világrekord a Memorial történetében. Hasonlóhoz ezelőtt 2018-ban jártunk – pontosabban Mutaz Essza Barsim járt – a legközelebb, de a katari magasugró az utolsó pillanatban lehúzta a 246 centit. Duplantis sikere után percekig ujjongott a nézősereg. Földöntúli teljesítményével természetesen a nap legerősebb eredményének járó Dr. Spiriev Bozsidár-trófeát is elnyerte.

DUPLANTIS ÚJ VILÁGCSÚCSA

Itt járt a világ leggyorsabb embere, Kishane Thompson is, a jamaicai 9.95-tel megvédte a címét. Mindig elképedve nézzük, hogy egy akkora testet, mint amilyen az övé, hogyan gyorsít fel a 100 méter végére! Nem mindennapi látvány, az egyszer biztos… Honfitársa, a szintén jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce élete egyik utolsó versenyén még a legjobb háromból is kicsúszott, a női 100 legjobbja a legenda elefántcsontparti „alteregója”, Marie-Josée Ta Lou-Smith lett.

Európa legnagyobb kedvence, a holland Femke Bol játszi könnyedséggel győzött 400 m gáton. A férfi kalapács és a férfi rúd mellett megdőlt a versenycsúcs férfi 800-on, női 1500-on, női rúdon (ezt a számot most először rendezték meg), férfi 200-on és férfi 60-on is.

KÉT ORSZÁGOS CSÚCS IS MEGDŐLT!

Halász Bence mellett Illovszky Dominik is a győzelmet ünnepelhetett, a jelenlegi leggyorsabb magyar ember férfi 60 méteren diadalmaskodott. A két magyar sikerrel egyébként egy nyolc éven át tartó hazai nyeretlenségi sorozat szakadt meg, utoljára a súlylökő Márton Anita és a diszkoszvető Kővágó Zoltán tudott nyerni, még 2017-ben.

Tökéletesen élt a bombaerős mezőny adta lehetőséggel Palkovits István, aki nem sokkal azután, hogy 3000 m akadályon és 5000 méteren ugyanitt duplázott az országos bajnokságon, megdöntötte a 3000 méter országos csúcsát. Jó barátja, a mezőnyben szintén ott futó és mögötte célba érő Szögi István tavalyi 7:46.42-es rekordját adta át a múltnak, amely immár 7:46.27. Jó látni, hogy klasszisunk ilyen formában van az elmúlt egy-két év megpróbáltatásai után.

Mire a program utolsó blokkjához érkeztünk, már régen elfogytak a jelzőink a stadionban tapasztalt hangulatra. Legjobb sprintereink a záró versenyszámokban hihetetlen buzdításban részesültek. Két négyszázas országos csúcstartónk, Molnár Attila és Enyingi Patrik teljesen különböző utat járt be a nyáron. Míg Enyingi a csapat Eb-n utolérte riválisát, egyben váltóbeli csapattársát, addig Molnárt sérülés miatt szabadtéren most láthattuk először igazán erős ellenfelek ellen futni.

MOLNÁR ATTILA ORSZÁGOS CSÚCSA

A 23 éves sportoló először futhatott a Memorialon fedett pályás Európa-bajnokként, és ugyanúgy jól használta fel a Nemzeti Atlétikai Központban áramló energiákat, mint ahogyan a 2023-as vb-n tette. Ismét magyar csúcsot futott, egy tizedet faragott az Enyingivel közös 44.84-es idejükből. A befutót követően nagyon elkészült az erejével, szokás szerint kegyetlenül kifutotta magát. Enyingi is szépen futott, 45.34-gyel a 6. lett.

Takács Boglárka népszerűsége a kisgyerekek körében még Molnárét is felülmúlja, a leggyorsabb magyar lánnyal ha kétszáz fiatal nem akart közös fényképet vagy aláírást a futama után, akkor egy sem. A mindig mosolygós magyar sprinter hamar példaképpé vált, és az ő saját idolja, Fraser-Pryce ellen sem vallott szégyent: 11.26-tal a 6. helyen ért célba.

15. GYULAI ISTVÁN MEMORIAL, BUDAPEST

FÉRFIAK

60 m (+0.3): 1. ILLOVSZKY DOMINIK 6.63, 2. D. Williams (jamaicai) 6.66, 3. Matsoso (dél-afrikai) 6.67, …8. Pap Márk 6.85, 9. Takács Ábel 6.88

100 m (-0.4): 1. Kishane Thompson (jamaicai) 9.95, 2. Saminu (ghánai) 10.01, 3. Simbine (dél-afrikai) 10.01, …9. Illovszky Dominik 10.40

200 m (-0.4): 1. Bryan Levell (jamaicai) 19.69, 2. Van Niekerk (dél-afrikai) 20.07, 3. Richardson (dél-afrikai) 20.30

400 m: 1. Muzala Samukonga (zambiai) 44.11, 2. J. Richards (trinidadi) 44.14, 3. McRae (amerikai) 44.16, 4. Molnár Attila 44.74 – új országos csúcs, régi: 44.74, Molnár és Enyingi Patrik, mindkettő 2025, …6. Enyingi Patrik 45.34

800 m: 1. Laban Kipkorir Chepkwony (kenyai) 1:42.96, 2. English (ír) 1:43.37, 3. Meziane (francia) 1:43.71, …12. Huller Dániel 1:46.69, Kubasi János iramfutó volt

3000 m: 1. Matthew Kipchumba Kipsang (kenyai) 7:33.23, 2. Herrera (mexikói) 7:33.58, 3. Chelimo (ugandai) 7:33.93, …15. Palkovits István 7:46.27 – új országos csúcs, régi: 7:46.42, Szögi István, 2024, 16. Szögi István 7:53.18

110 m gát (+0.2): 1. Cordell Tinch (amerikai) 13.20, 2. Parchment (jamaicai) 13.24, 3. Edwards (amerikai) 13.26, …8. Eszes Dániel 13.91, 9. Szeles Bálint 13.99

Magas: 1. Haszegava Naoto (japán) 227, 2. McEwen (amerikai) 224, 3. Nyikitin (ukrán) 224, …6. Török Gergely 218

Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 629 – világcsúcs, régi: 628, Duplantis, 2025, 2. Karalisz (görög) 602, 3. Marschall (ausztrál) 582, …7. Böndör Márton 562

Távol: 1. Simon Batz (német) 807 (-0.3), 2. Tentoglu (görög) 805 (-0.4), 3. Anvarov (üzbég) 805 (-0.1)

Súly: 1. Joa Kovacs (amerikai) 22.33, 2. Walsh (új-zélandi) 21.52, 3. Enekwechi (nigériai) 21.15, …9. Fekete István 17.84

Kalapács: 1. HALÁSZ BENCE 83.18, 2. Katzberg (kanadai) 81.88, 3. Kohan (ukrán) 80.84, …7. Rába Dániel 74.75, 8. Szabados Ármin 74.63, 9. Varga Donát 73.03, 11. Czeller Gábor 72.83

NŐK

100 m (-0.4): 1. Marie Josée Ta Lou-Smith (elefántcsontparti) 10.97, 2. Tina Clayton (jamaicai) 10.99, 3. S. Jackson (jamaicai) 11.00, …6. Takács Boglárka 11.26

200 m (-0.3): 1. Ashanti Moore (jamaicai) 22.31, 2. Ofili (nigériai) 22.31, 3. Neita (brit) 22.37, …8. Sulyán Alexa 23.54

400 m: 1. Lieke Klaver (holland) 50.11, 2. Oketch (kenyai) 50.69, 3. Lear (amerikai) 50.94, …9. Molnár Janka 53.67

1500 m: 1. Georgia Griffith (ausztrál) 3:58.25, 2. M. Pérez (spanyol) 3:59.22, 3. MacLean (amerikai) 3:59.35, Kéri Bianka iramfutó volt

100 m gát (-0.4): 1. Nadine Visser (holland) 12.43, 2. Armstrong (amerikai) 12.59, 3. Clemons (amerikai) 12.74, …6. Tóth Anna 12.94, …8. Kozák Luca 13.00, _., 9. Répási Petra 13.43

400 m gát: 1. Femke Bol (holland) 52.24, 2. Van den Broeck (belga) 54.50, 3. J. Jones (amerikai) 54.61, …7. Mátó Sára 55.53

Rúd: 1. Tina Sutej (szlovén) 473, 2. McTaggart (új-zélandi) 467, 3. Svábíková (cseh) 467, …7. Klekner Hanga 451

Távol: 1. Claire Bryant (amerikai) 671 (+0.4), 2. Smith (jamaicai) 667 (+0.8), 3. Burks 664 (0.0), …7. Bánhidi-Farkas Petra 634, 8. Lesti Diana 621