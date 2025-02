„Egyáltalán nem számítottam rá” – Takács Boglárka 50 méteres rekordot futott 60-on

A csehek elhelyeztek egy célfotót a 60-as táv 50. méterénél is, ahol akárcsak a hivatalos táv végén, ötödikként haladt át a leggyorsabb magyar hölgy, de itt a helyezésnél fontosabb az idő, amely 6.27 lett. És ez bizony minden idők legjobb magyar eredménye a legrövidebb hivatalos sprinttávnál is tíz méterrel rövidebb távon – olvasható a magyarázat a szövetség honlapjának szerdai beszámolójában.

Az eddigi rekordot (6.37) Károly Zsuzsa, a DVTK sprintere 1974. február 3-án állította fel Berlinben.

„Egyáltalán nem számítottam rá, és nem volt tervben, amikor Ostravába mentem versenyezni, hogy ötven méteren országos csúcsot fogok futni, ugyanis ott tudtam meg, hogy az ötven métert is mérni fogják, a menedzserem mondta is, hogy országos csúcsot vár tőlem – idézi Takács Boglárkát az atletika.hu. – Először csak nevettem rajta, de utána kezdtem örülni a lehetőségnek, nem sok helyen lehet ugyanis ötven métert futni, és ritkán hallani olyat, hogy hivatalos részidőt mérnek a hatvan méter közben. Természetesen ez, hogy a hatvan méter közben hivatalos ötven métert is mértek, nem változtatott semmit a hozzáállásomon, igyekeztem a versenyre koncentrálni, és a lehető legjobbamat nyújtani. Magával a hatvan méterrel ezúttal nem voltam maximálisan elégedett, továbbra is azt érzem, hogy még nem állt össze úgy, ahogy szeretném, és a kiugró eredmény még várat magára. De a versenyt követően a többiek kicsit jobb kedvre derítettek, amikor emlékeztettek arra, hogy bár hatvanon ezúttal nem, ötven méteren sikerült az országos csúcs. Kellemes meglepetés volt, nagyon örültem neki.”

Takácsé a 60-as, a 100-as és a 200-as magyar rekord is, utóbbi szabadtéren és fedett pályán egyaránt.