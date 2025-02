Molnár Attila a világ idei legjobbját futotta 400-on Ostravában

Bejelentkezett az Eb-címért keddi futásával Molnár Attila!

A 23 éves magyar futó egy héttel a belgrádi győzelme és országos csúcsa (45.66) után már a második versenyét nyerte meg az Indoor Tour legrangosabb, Gold-sorozatában. Tette ezt félelmetes, 45.08 másodperces teljesítménnyel.

A fiatal sprinter szédületes lendülettel vágott be az első kör végén a riválisai elé, és ezt a lendületét a második körben is végig tudta vinni. Molnár idejéről mindent elmond, hogy az idén még senki sem futotta le nála gyorsabban a 400 métert a világon! Sőt, a norvég Karsten Warholm 2019-ben elért Európa-rekordjától is alig három századdal maradt el. Nem kérdés, hogy ezzel az eredményével a március 6. és 9. között Apeldoornban sorra kerülő fedett pályás Európa-bajnokságon és két héttel később Kínában, a fedett pályás vb-n is jó esélyei lehetnek egy szép sikerre.

A szintén kitűnő formában lévő Enyingi Patrik is tovább javította élete legjobbját a távon, 46.19-es eredményével a harmadik lett, emellett teljesítette a fedett pályás Eb kvalifikációs szintjét.

A 400 DÖNTŐJE

Takács Boglárka Belgrád után Ostravában is bejutott a döntőbe 60 méteren. Magyar csúcstartó sprinterünk 7.30-ra 7.25-öt futott, amivel ötödikként zárt. A szintén országos csúcstartó Klekner Hanga 440 centiméterig jutott rúdugrásban, ami a hatodik helyet jelentette neki. Kéri Biankát iramfutóként láthattuk 800 méteren.

TAKÁCS BOGLÁRKA FUTÁSA



A 400 méter olimpiai bronzérmese, a lengyel Natalia Kaczmarek ebben az évben már Bukowiecka néven szerepel, miután a téli szünetben férjhez ment. Az ostravai viadalt idő előtt be kellett fejeznie, mert a második kanyarban megsérült. A holland Lieke Klaver nemcsak a fizikai adottságaival magasodott ki a mezőnyből, hanem az 50.92-es teljesítményével is. Az amerikai Ronnie Baker még Noah Lyles vasárnapi 6.52-es eredményénél is két századdal jobb idővel diadalmaskodott 60 méteren.

ATLÉTIKA

INDOOR TOUR, GOLD-SOROZAT, OSTRAVA

Férfiak. 60 m: 1. Ronnie Baker (amerikai) 6.50. 400 m: 1. Molnár Attila 45.08 (országos csúcs – a régi: Molnár, 45.66, 2025), …3. Enyingi Patrik 46.19. 800 m: 1. Eliott Crestan (belga) 1:44.69. 1 mérföld: 1. Isaac Nader (portugál) 3:54.17. Távol: Mattia Furlani (olasz) 823. Súly: 1. Zane Weir (olasz) 21.39

Nők. 60 m: 1. Patrizia van der Weken (luxemburgi) 7.08, …5. Takács Boglárka 7.25. 400 m: 1. Lieke Klaver (holland) 50.92. 800 m: 1. Gabriela Gajanová (szlovák) 2:02.16. 3000 m: 1. Freweyni Hailu (etióp) 8:24.17. Rúd: 1. Tina Sutej (szlovén) 470, …6. Klekner Hanga 440