ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Puskás Akadémia 0–0

PL: Okafor góljával nyert a Leeds, elmaradt a piros Bogle-nél?

L. M.L. M.
2026.11.07. 15:37
Noah Okafor (19) góllal tért vissza (Fotó: Getty Images)
Címkék
Leeds United Tottenham Hotspur Premier League
Noah Okafor 79. percben szerzett góljával 1–0-ra nyert a Leeds United a Tottenham Hotspur ellen az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójában.

Daniel Farke optimizmusa valósággá vált, ugyanis Dominic Calvert-Lewin kisebb sérülés és edzések kihagyása után végül arra is készen állt, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet. Ugyanakkor az angol csatár volt az egyetlen, aki miatt oka volt az örömre, mivel sem Joe Rodon, sem Noah Okafor nem volt még abban az állapotban, hogy a kezdő sípszónál is a pályán legyen. Vendégoldalon egy helyen változtatott a Crystal Palace elleni meccshez képest Roberto De Zerbi, Dominic Solanke helyett Pedro Porro került be a kezdőbe. Archie Gray így egy sorral feljebb, a középpályára, Omar Marmus pedig a csatársorba került. Andy Robertson a 341. PL-meccsén lépett pályára, ezzel – Darren Fletcherrel együtt – ő lett a liga történetének legtöbb meccsén játszó skót futballista.

Óvatos tapogatózással indult az összecsapás, az első kaput találó lövésig egészen a 25. percig kellett várni, ekkor egy bal oldali kontrát követően Marmus vette célba James Trafford kapuját. Ezt követően egyre inkább a Spurs akarata érvényesült, komoly helyzetet viszont nem sikerült kialakítania, Trafford többször is jól mozdult ki, és húzott le egy-egy beadást. A 34. percben a félpályán Jayden Bogle lépett oda Mathys Telnek, a szabálytalanság után hosszú percekig ápolni is kellett a franciát – ezalatt bőven volt ideje a videobírónak, hogy sokszor visszanézze az esetet. A vendégek legnagyobb felháborodására azonban nemhogy a piros, de még a sárga lap sem került elő John Brooks zsebéből. 

„A játékos nem nagy sebességgel érkezik a párharcba, és inkább csak belelép a szerelésbe. Megerősítem: meggondolatlan szabálytalanság” – állt a VAR-jelentésben. 

Tel ugyan visszatért, de percekkel a játék újraindulását követően már nem bírta tovább, Solanke váltotta. 

A szünetben Farke is változtatott, Gabriel Gudmundsson helyét vette át Melvin Bard a bal oldali szárnyvédő pozíciójában – a franciának ez volt a második meccse a Premier League-ben. A hazaiak sokkal veszélyesebben jöttek ki a második félidőre és a játékrész elején nagyban az ő akaratuk érvényesült. De Zerbi egy hármas cserével reagált a leedsi rohamokra, azonban a változtatások nem hozták meg az azonnali javulást, sőt, Antonín Kinskynek egy hatalmas bravúrral kellett meccsben tartania a Tottenhamet. 

A 79. percben ez már nem sikerült, egy bedobást követően Harry Wilsonról került a labda Noah Okafor elé, aki Rodrigo Bentancurt átjátszva vágta azt a kapuba a tizenhatoson belülről. A hajrára elkezdett éledezni a Spurs, de egy ígéretes Jan Paul van Hecke-fejesen kívül nem dolgozott ki komoly gólszerzési lehetőséget. A Leeds ezzel a győzelemmel megelőzte a Tottenhamet, és jelenleg a 8. helyet foglalja el a tabellán. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)

KÉSŐBB
16.00: Fulham–Newcastle United
16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)
18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Everton–Coventry City 3–1

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: Brighton & Hove Albion–Brentford
15.00: Crystal Palace–Liverpool FC
15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth
15.00: Sunderland–Chelsea
17.30: Manchester United–Aston Villa

 

 

Leeds United Tottenham Hotspur Premier League
Legfrissebb hírek

Thierno Barry nagy formában, a duplájával és gólpasszával fordított az Everton

Angol labdarúgás
19 órája

„Minden megváltozhat, mire szabadügynök leszek” – a távozásáról beszélt Mac Allister

Angol labdarúgás
2026.11.04. 12:08

Sikeres műtéten van túl Tóth Alex, a kórházi ágyról üzent – fotó

Légiósok
2026.11.03. 15:55

„Titok marad...” – Szoboszlai arról, hogy túl korán tért-e vissza

Angol labdarúgás
2026.11.03. 10:05

Büntetlen maradt a könyökös, az Everton ismét legyőzte a Newcastle-t

Angol labdarúgás
2026.11.02. 23:04

„Nagyon kedvelem” – az Arsenal angol szélsője már Hollandiában is Kerkezzel csatázott

Angol labdarúgás
2026.11.02. 21:14

„A győzelem a felkészültség tudománya” – hogyan lett élcsapat a Brightonból?

Angol labdarúgás
2026.11.02. 14:50

Iraola: Az Isak elleni eset egyértelmű büntető volt

Angol labdarúgás
2026.11.02. 09:32