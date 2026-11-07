PL: Okafor góljával nyert a Leeds, elmaradt a piros Bogle-nél?

Daniel Farke optimizmusa valósággá vált, ugyanis Dominic Calvert-Lewin kisebb sérülés és edzések kihagyása után végül arra is készen állt, hogy a kezdőcsapatban kapjon helyet. Ugyanakkor az angol csatár volt az egyetlen, aki miatt oka volt az örömre, mivel sem Joe Rodon, sem Noah Okafor nem volt még abban az állapotban, hogy a kezdő sípszónál is a pályán legyen. Vendégoldalon egy helyen változtatott a Crystal Palace elleni meccshez képest Roberto De Zerbi, Dominic Solanke helyett Pedro Porro került be a kezdőbe. Archie Gray így egy sorral feljebb, a középpályára, Omar Marmus pedig a csatársorba került. Andy Robertson a 341. PL-meccsén lépett pályára, ezzel – Darren Fletcherrel együtt – ő lett a liga történetének legtöbb meccsén játszó skót futballista.

Óvatos tapogatózással indult az összecsapás, az első kaput találó lövésig egészen a 25. percig kellett várni, ekkor egy bal oldali kontrát követően Marmus vette célba James Trafford kapuját. Ezt követően egyre inkább a Spurs akarata érvényesült, komoly helyzetet viszont nem sikerült kialakítania, Trafford többször is jól mozdult ki, és húzott le egy-egy beadást. A 34. percben a félpályán Jayden Bogle lépett oda Mathys Telnek, a szabálytalanság után hosszú percekig ápolni is kellett a franciát – ezalatt bőven volt ideje a videobírónak, hogy sokszor visszanézze az esetet. A vendégek legnagyobb felháborodására azonban nemhogy a piros, de még a sárga lap sem került elő John Brooks zsebéből.

„A játékos nem nagy sebességgel érkezik a párharcba, és inkább csak belelép a szerelésbe. Megerősítem: meggondolatlan szabálytalanság” – állt a VAR-jelentésben.

#LEETOT - 34’ The referee’s call of no red card to Bogle for the challenge on Tel was checked and confirmed by VAR. VAR: “I'm confirming the on-field decision of no red card. There’s a lack of speed going into the challenge and he’s stepping into the tackle. Confirming a reckless challenge”. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) November 7, 2026

Tel ugyan visszatért, de percekkel a játék újraindulását követően már nem bírta tovább, Solanke váltotta.

A szünetben Farke is változtatott, Gabriel Gudmundsson helyét vette át Melvin Bard a bal oldali szárnyvédő pozíciójában – a franciának ez volt a második meccse a Premier League-ben. A hazaiak sokkal veszélyesebben jöttek ki a második félidőre és a játékrész elején nagyban az ő akaratuk érvényesült. De Zerbi egy hármas cserével reagált a leedsi rohamokra, azonban a változtatások nem hozták meg az azonnali javulást, sőt, Antonín Kinskynek egy hatalmas bravúrral kellett meccsben tartania a Tottenhamet.

A 79. percben ez már nem sikerült, egy bedobást követően Harry Wilsonról került a labda Noah Okafor elé, aki Rodrigo Bentancurt átjátszva vágta azt a kapuba a tizenhatoson belülről. A hajrára elkezdett éledezni a Spurs, de egy ígéretes Jan Paul van Hecke-fejesen kívül nem dolgozott ki komoly gólszerzési lehetőséget. A Leeds ezzel a győzelemmel megelőzte a Tottenhamet, és jelenleg a 8. helyet foglalja el a tabellán.

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–0 (Okafor 79.)

KÉSŐBB

16.00: Fulham–Newcastle United

16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)

18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Everton–Coventry City 3–1

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Brighton & Hove Albion–Brentford

15.00: Crystal Palace–Liverpool FC

15.00: Ipswich Town–AFC Bournemouth

15.00: Sunderland–Chelsea

17.30: Manchester United–Aston Villa