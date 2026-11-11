A játékvezetői testület szerint büntetőt kellett volna kapnia a Liverpoolnak az Arsenal ellen

Mint emlékezetes, az Arsenal 1–0-s győzelmével végződő november 1-jén rendezett rangadó első félidejében történt a sokat vitatott eset, amikor Bradley Barcola beívelése után Alexander Isakot a mezénél fogta megrángatta Jurriën Timber a tizenhatoson belül. A svéd támadó azonban talpon maradt, a játékvezető, Andy Madley pedig nem ítélt tizenegyest, és a VAR-szobában ülő Stuart Attwell sem javasolta az eset visszanézését.

Most azonban úgy néz ki, rossz döntés született: a The Athletic szerdai beszámolója szerint a Premier League öttagú, vitatott játékvezetői döntéseket vizsgáló bizottsága ugyanis 4:1 arányban arra a döntésre jutott, hogy hibás ítéletet hozott a játékvezető, amikor nem fújta be büntetőt a Liverpool javára. A testület 3:2 arányban továbbá azt is megállapította, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia, és a monitorhoz kellett volna rendelnie a bírót. A bizottság indoklásában kiemelte: bár a testüleg egyik tagja szerint a mez rövid ideig tartó meghúzása még nem befolyásolta egyértelműen Isak mozgását, a többség úgy vélte, hogy nyilvánvalóan játékvezetői hiba történt.

Az egyik bizottsági tag úgy ítélte meg, hogy a rövid ideig tartó mezhúzás nem volt egyértelmű hatással Isak továbbhaladására. A többség ugyanakkor azon a véleményen volt, hogy a VAR-nak közbe kellett volna avatkoznia, és javasolnia kellett volna a játékvezetőnek az ítélet felülvizsgálatát, mivel egyértelmű és nyilvánvaló hibáról volt szó

– olvasható az állásfoglalásban.

A vitatott jelenet:

A Liverpool vezetőedzője, Andoni Iraola már a mérkőzés közben is reklamált az ítélet miatt, sőt a meccs után kijelentette, hogy játékosainak a jövőben tudatosabban kell reagálniuk a hasonló helyzetekre: „Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de őszintén szólva igen, meg kell mondanunk nekik, hogy essenek el, mert különben nem fogják megítélni a tizenegyest” – fogalmazott.

Iraola ugyanakkor hozzátette, hogy Isak becsületes játékos, ennek ellenére mindenki azonnal láthatta, mi történt az esetnél: „Nem értem, miért ne lehetne azért megítélni egy tizenegyest, mert valaki nem vetette el magát, vagy nem esett a földre” – tette fel a költői kérdést a Liverpool vezetőedzője.