PREMIER LEAGUE 2026–2027, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
2026. augusztus 21., péntek
21.00: Arsenal–Coventry City
2026. augusztus 22., szombat
13.30: Hull City–Manchester United
16.00: Everton–Crystal Palace
16.00: Nottingham Forest–Leeds United
16.00: Ipswich Town–Sunderland
18.30: Brentford–Tottenham
2026. augusztus 23., vasárnap
15.00: Brighton–Aston Villa
15.00: Manchester City–Bournemouth
17.30: Newcastle United–Liverpool
2026. augusztus 24. hétfő
21.00: Fulham–Chelsea
2. FORDULÓ
2026. augusztus 28., péntek
21.00: Crystal Palace–Manchester City
2026. augusztus 29., szombat
13.30: Liverpool–Nottingham Forest
16.00: Aston Villa–Arsenal
16.00: Bournemouth–Everton
16.00: Coventry City–Hull City
18.30: Tottenham–Newcastle United
2026. augusztus 30., vasárnap
15.00: Chelsea–Brighton
15.00: Leeds United–Brentford
15.00: Sunderland–Fulham
17.30: Manchester United–Ipswich Town
3. FORDULÓ
2026. szeptember 4., péntek
21.00: Ipswich Town–Liverpool
2026. szeptember 5., szombat
13.30: Newcastle United–Bournemouth
16.00: Brentford–Sunderland
16.00: Fulham–Crystal Palace
16.00: Brighton–Leeds United
16.00: Manchester City–Coventry City
16.00: Nottingham Forest–Tottenham
18.30: Hull City–Aston Villa
2026. szeptember 6., vasárnap
15.00: Everton–Manchester United
17.30: Arsenal–Chelsea
4. FORDULÓ
2026. szeptember 12., szombat
16.00: Aston Villa–Nottingham Forest
16.00: Bournemouth–Brentford
16.00: Chelsea–Hull City
16.00: Crystal Palace–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Newcastle United
16.00: Liverpool–Fulham
18.30: Tottenham–Everton
21.00: Sunderland–Arsenal
2026. szeptember 13., vasárnap
15.00: Coventry City–Brighton
17.30: Manchester United–Manchester City
5. FORDULÓ
2026. szeptember 18., péntek
21.00: Brentford–Chelsea
2026. szeptember 19., szombat
13.30: Tottenham–Aston Villa
16.00: Brighton–Arsenal
16.00: Everton–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Crystal Palace
16.00: Manchester City–Sunderland
16.00: Newcastle United–Hull City
18.30: Nottingham Forest–Coventry City
2026. szeptember 20., vasárnap
15.00: Bournemouth–Liverpool
17.30: Fulham–Manchester United
6. FORDULÓ
2026. október 10., szombat
16.00: Arsenal–Leeds United
16.00: Aston Villa–Brentford
16.00: Chelsea–Bournemouth
16.00: Coventry City–Newcastle United
16.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
16.00: Hull City–Everton
16.00: Ipswich Town–Fulham
16.00: Liverpool–Manchester City
16.00: Manchester United–Tottenham
16.00: Sunderland–Brighton
7. FORDULÓ
2026. október 17., szombat
16.00: Bournemouth–Sunderland
16.00: Brentford–Liverpool
16.00: Brighton–Crystal Palace
16.00: Everton–Chelsea
16.00: Fulham–Hull City
16.00: Leeds United–Manchester United
16.00: Manchester City–Ipswich Town
16.00: Newcastle United–Aston Villa
16.00: Nottingham Forest–Arsenal
16.00: Tottenham–Coventry City
8. FORDULÓ
2026. október 24., szombat
16.00: Arsenal–Everton
16.00: Aston Villa–Manchester City
16.00: Chelsea–Tottenham
16.00: Coventry City–Fulham
16.00: Crystal Palace–Newcastle United
16.00: Hull City–Brentford
16.00: Ipswich Town–Nottingham Forest
16.00: Liverpool–Brighton
16.00: Manchester United–Bournemouth
16.00: Sunderland–Leeds United
9. FORDULÓ
2026. október 31., szombat
16.00: Aston Villa–Fulham
16.00: Bournemouth–Leeds United
16.00: Brentford–Nottingham Forest
16.00: Chelsea–Manchester United
16.00: Coventry City–Sunderland
16.00: Hull City–Ipswich Town
16.00: Liverpool–Arsenal
16.00: Manchester City–Brighton
16.00: Newcastle United–Everton
16.00: Tottenham–Crystal Palace
10. FORDULÓ
2026. november 7., szombat
16.00: Arsenal–Hull City
16.00: Brighton–Brentford
16.00: Crystal Palace–Liverpool
16.00: Everton–Coventry City
16.00: Fulham–Newcastle United
16.00: Ipswich Town–Bournemouth
16.00: Leeds United–Tottenham
16.00: Manchester United–Aston Villa
16.00: Nottingham Forest–Manchester City
16.00: Sunderland–Chelsea
11. FORDULÓ
2026. november 21., szombat
16.00: Aston Villa–Sunderland
16.00: Bournemouth–Nottingham Forest
16.00: Brentford–Everton
16.00: Chelsea–Leeds United
16.00: Coventry City–Crystal Palace
16.00: Hull City–Brighton
16.00: Liverpool–Manchester United
16.00: Manchester City–Fulham
16.00: Newcastle United–Arsenal
16.00: Tottenham–Ipswich Town
12. FORDULÓ
2026. november 28., szombat
16.00: Arsenal–Manchester City
16.00: Brighton–Newcastle United
16.00: Crystal Palace–Hull City
16.00: Everton–Liverpool
16.00: Fulham–Bournemouth
16.00: Ipswich Town–Aston Villa
16.00: Leeds United–Coventry City
16.00: Manchester United–Brentford
16.00: Nottingham Forest–Chelsea
16.00: Sunderland–Tottenham
13. FORDULÓ
2026. december 2., szerda
16.00: Aston Villa–Everton
16.00: Bournemouth–Brighton
16.00: Brentford–Arsenal
16.00: Chelsea–Crystal Palace
16.00: Coventry City–Ipswich Town
16.00: Hull City–Nottingham Forest
16.00: Liverpool–Sunderland
16.00: Manchester City–Leeds United
16.00: Newcastle United–Manchester United
16.00: Tottenham–Fulham
14. FORDULÓ
2026. december 5., szombat
16.00: Aston Villa–Crystal Palace
16.00: Bournemouth–Hull City
16.00: Brentford–Manchester City
16.00: Chelsea–Liverpool
16.00: Everton–Fulham
16.00: Leeds United–Ipswich Town
16.00: Manchester United–Coventry City
16.00: Newcastle United–Sunderland
16.00: Nottingham Forest–Brighton
16.00: Tottenham–Arsenal
15. FORDULÓ
2026. december 12., szombat
16.00: Arsenal–Bournemouth
16.00: Brighton–Everton
16.00: Coventry City–Aston Villa
16.00: Crystal Palace–Manchester United
16.00: Fulham–Brentford
16.00: Hull City–Tottenham
16.00: Ipswich Town–Newcastle United
16.00: Liverpool–Leeds United
16.00: Manchester City–Chelsea
16.00: Sunderland–Nottingham Forest
16. FORDULÓ
2026. december 19., szombat
16.00: Arsenal–Manchester United
16.00: Bournemouth–Coventry City
16.00: Brentford–Newcastle United
16.00: Brighton–Ipswich Town
16.00: Chelsea–Aston Villa
16.00: Leeds United–Fulham
16.00: Liverpool–Tottenham
16.00: Manchester City–Hull City
16.00: Nottingham Forest–Everton
16.00: Sunderland–Crystal Palace
17. FORDULÓ
2026. december 26., szombat
16.00: Aston Villa–Leeds United
16.00: Coventry City–Chelsea
16.00: Crystal Palace–Arsenal
16.00: Everton–Sunderland
16.00: Fulham–Brighton
16.00: Hull City–Liverpool
16.00: Ipswich Town–Brentford
16.00: Manchester United–Nottingham Forest
16.00: Newcastle United–Manchester City
16.00: Tottenham–Bournemouth
18. FORDULÓ
2026. december 30., szerda
16.00: Aston Villa–Liverpool
16.00: Coventry City–Brentford
16.00: Crystal Palace–Bournemouth
16.00: Everton–Manchester City
16.00: Fulham–Arsenal
16.00: Hull City–Leeds United
16.00: Ipswich Town–Chelsea
16.00: Manchester United–Sunderland
16.00: Newcastle United–Nottingham Forest
16.00: Tottenham–Brighton
19. FORDULÓ
2027. január 2., szombat
16.00: Arsenal–Ipswich Town
16.00: Bournemouth–Aston Villa
16.00: Brentford–Crystal Palace
16.00: Brighton–Manchester United
16.00: Chelsea–Newcastle United
16.00: Leeds United–Everton
16.00: Liverpool–Coventry
16.00: Manchester City–Tottenham
16.00: Nottingham Forest–Fulham
16.00: Sunderland–Hull City
20. FORDULÓ
2027. január 6., szerda
16.00: Arsenal–Brentford
16.00: Brighton–Bournemouth
16.00: Crystal Palace–Chelsea
16.00: Everton–Aston Villa
16.00: Fulham–Tottenham
16.00: Ipswich Town–Coventry City
16.00: Leeds United–Manchester City
16.00: Manchester United–Newcastle United
16.00: Nottingham Forest–Hull City
16.00: Sunderland–Liverpool
21. FORDULÓ
2027. január 16., szombat
16.00: Aston Villa–Manchester United
16.00: Bournemouth–Ipswich Town
16.00: Brentford–Brighton
16.00: Chelsea–Sunderland
16.00: Coventry City–Everton
16.00: Hull City–Arsenal
16.00: Liverpool–Crystal Palace
16.00: Manchester City–Nottingham Forest
16.00: Newcastle United–Fulham
16.00: Tottenham–Leeds United
22. FORDULÓ
2027. január 23., szombat
16.00: Arsenal–Newcastle United
16.00: Brighton–Manchester City
16.00: Crystal Palace–Tottenham
16.00: Everton–Brentford
16.00: Fulham–Aston Villa
16.00: Ipswich Town–Hull City
16.00: Leeds United–Chelsea
16.00: Manchester United–Liverpool
16.00: Nottingham Forest–Bournemouth
16.00: Sunderland–Coventry City
23. FORDULÓ
2027. január 30., szombat
16.00: Aston Villa–Ipswich Town
16.00: Bournemouth–Fulham
16.00: Brentford–Manchester United
16.00: Chelsea–Nottingham Forest
16.00: Coventry City–Leeds United
16.00: Hull City–Crystal Palace
16.00: Liverpool–Everton
16.00: Manchester City–Arsenal
16.00: Newcastle United–Brighton
16.00: Tottenham–Sunderland
24. FORDULÓ
2027. február 6., szombat
16.00: Arsenal–Liverpool
16.00: Brighton–Hull City
16.00: Crystal Palace–Coventry City
16.00: Everton–Newcastle United
16.00: Fulham–Manchester City
16.00: Ipswich Town–Tottenham
16.00: Leeds United–Bournemouth
16.00: Manchester United–Chelsea
16.00: Nottingham Forest–Brentford
16.00: Sunderland–Aston Villa
25. FORDULÓ
2027. február 10., szerda
21.00: Aston Villa–Bournemouth
21.00: Coventry City–Liverpool
21.00: Crystal Palace–Brentford
21.00: Everton–Leeds United
21.00: Fulham–Nottingham Forest
21.00: Hull City–Sunderland
21.00: Ipswich Town–Arsenal
21.00: Manchester United–Brighton
21.00: Newcastle United–Chelsea
21.00: Tottenham–Manchester City
26. FORDULÓ
2027. február 20., szombat
16.00: Arsenal–Fulham
16.00: Bournemouth–Crystal Palace
16.00: Brentford–Coventry City
16.00: Brighton–Tottenham
16.00: Chelsea–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Aston Villa
16.00: Liverpool–Hull City
16.00: Manchester City–Newcastle United
16.00: Nottingham Forest–Manchester United
16.00: Sunderland–Everton
27. FORDULÓ
2027. február 27., szombat
16.00: Aston Villa–Chelsea
16.00: Coventry City–Bournemouth
16.00: Crystal Palace–Sunderland
16.00: Everton–Nottingham Forest
16.00: Fulham–Leeds United
16.00: Hull City–Manchester City
16.00: Ipswich Town–Brighton
16.00: Manchester United–Arsenal
16.00: Newcastle United–Brentford
16.00: Tottenham–Liverpool
28. FORDULÓ
2027. március 3., szerda
16.00: Arsenal–Crystal Palace
16.00: Bournemouth–Tottenham
16.00: Brentford–Ipswich Town
16.00: Brighton–Fulham
16.00: Chelsea–Coventry City
16.00: Leeds United–Hull City
16.00: Liverpool–Aston Villa
16.00: Manchester City–Everton
16.00: Nottingham Forest–Newcastle United
16.00: Sunderland–Manchester United
29. FORDULÓ
2027. március 13., szombat
16.00: Aston Villa–Hull City
16.00: Bournemouth–Newcastle United
16.00: Chelsea–Arsenal
16.00: Coventry City–Manchester City
16.00: Crystal Palace–Fulham
16.00: Leeds United–Brighton
16.00: Liverpool–Ipswich Town
16.00: Manchester United–Everton
16.00: Sunderland–Brentford
16.00: Tottenham–Nottingham Forest
30. FORDULÓ
2027. március 20., szombat
16.00: Arsenal–Sunderland
16.00: Brentford–Bournemouth
16.00: Brighton–Coventry City
16.00: Everton–Tottenham
16.00: Fulham–Liverpool
16.00: Hull City–Chelsea
16.00: Ipswich Town–Crystal Palace
16.00: Manchester City–Manchester United
16.00: Newcastle United–Leeds United
16.00: Nottingham Forest–Aston Villa
31. FORDULÓ
2027. április 10., szombat
16.00: Aston Villa–Brighton
16.00: Bournemouth–Manchester City
16.00: Chelsea–Fulham
16.00: Coventry City–Arsenal
16.00: Crystal Palace–Everton
16.00: Leeds United–Nottingham Forest
16.00: Liverpool–Newcastle United
16.00: Manchester United–Hull City
16.00: Sunderland–Ipswich Town
16.00: Tottenham–Brentford
32. FORDULÓ
2027. április 17., szombat
16.00: Arsenal–Aston Villa
16.00: Brentford–Leeds United
16.00: Brighton–Chelsea
16.00: Everton–Bournemouth
16.00: Fulham–Sunderland
16.00: Hull City–Coventry City
16.00: Ipswich Town–Manchester United
16.00: Manchester City–Crystal Palace
16.00: Newcastle United–Tottenham
16.00: Nottingham Forest–Liverpool
33. FORDULÓ
2027. április 24., szombat
16.00: Aston Villa–Coventry City
16.00: Bournemouth–Arsenal
16.00: Brentford–Fulham
16.00: Chelsea–Manchester City
16.00: Everton–Brighton
16.00: Leeds United–Liverpool
16.00: Manchester United–Crystal Palace
16.00: Newcastle United–Ipswich Town
16.00: Nottingham Forest–Sunderland
16.00: Tottenham–Hull City
34. FORDULÓ
2027. május 1., szombat
16.00: Arsenal–Tottenham
16.00: Brighton–Nottingham Forest
16.00: Coventry City–Manchester United
16.00: Crystal Palace–Aston Villa
16.00: Fulham–Everton
16.00: Hull City–Bournemouth
16.00: Ipswich Town–Leeds United
16.00: Liverpool–Chelsea
16.00: Manchester City–Brentford
16.00: Sunderland–Newcastle United
35. FORDULÓ
2027. május 8., szombat
16.00: Bournemouth–Manchester United
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Brighton–Sunderland
16.00: Everton–Hull City
16.00: Fulham–Ipswich Town
16.00: Leeds United–Arsenal
16.00: Manchester City–Liverpool
16.00: Newcastle United–Coventry City
16.00: Nottingham Forest–Crystal Palace
16.00: Tottenham–Chelsea
36. FORDULÓ
2027. május 15., szombat
16.00: Arsenal–Nottingham Forest
16.00: Aston Villa–Newcastle United
16.00: Chelsea–Everton
16.00: Coventry City–Tottenham
16.00: Crystal Palace–Brighton
16.00: Hull City–Fulham
16.00: Ipswich Town–Manchester City
16.00: Liverpool–Brentford
16.00: Manchester United–Leeds United
16.00: Sunderland–Bournemouth
37. FORDULÓ
2027. május 23., szombat
16.00: Bournemouth–Chelsea
16.00: Brentford–Hull City
16.00: Brighton–Liverpool
16.00: Everton–Arsenal
16.00: Fulham–Coventry City
16.00: Leeds United–Sunderland
16.00: Manchester City–Aston Villa
16.00: Newcastle United–Crystal Palace
16.00: Nottingham Forest–Ipswich Town
16.00: Tottenham–Manchester United
38. FORDULÓ
2027. május 30., szombat
16.00: Arsenal–Brighton
16.00: Aston Villa–Tottenham
16.00: Chelsea–Brentford
16.00: Coventry City–Nottingham Forest
16.00: Crystal Palace–Leeds United
16.00: Hull City–Newcastle United
16.00: Ipswich Town–Everton
16.00: Liverpool–Bournemouth
16.00: Manchester United–Fulham
16.00: Sunderland–Manchester City