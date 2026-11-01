Rövid pályás gyorskorcsolya-vk: a férfiváltó a B-döntőben szerepelhet

2026.11.01. 11:37
Moon Wonjun és a férfiváltó a B-döntőbe került (Fotó: Getty Images, archív)
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A magyar férfiváltó a B-döntőben szerepelhet a rövid pályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának második, montreali állomásán.

 

A szombati elődöntőben a Moon Wonjun, Tiborcz Dániel, Jászapáti Péter és a felnőttválogatottban újonc Wu Jia Wei Dávid alkotta négyes nem tudta megszorongatni az esélyesebb holland, kínai és japán csapatot, így negyedikként ért a célba, azaz vasárnap az 5–8. helyért küzdhet tovább.

Egyéniben a vigaszágról Végi Diána Laura 1000 méteren két remek futammal – egy-egy második és első hellyel – a negyeddöntőbe jutott. Ott már nem bírt a riválisaival, a világklasszisokat felvonultató ötösben utolsó lett, többek között a szám olimpiai ezüstérmese, a kanadai Courtney Sarault és a táv tavalyi világbajnoka, a belga Hanne Desmet mögött, de így is a legjobb húszban zárt összesítésben.

Szombaton a férfiak 500 méteres versenyében a hazai közönség örömére a kanadai Felix Roussel, míg 1500 méteren a szám holland olimpiai bajnoka, Jens van 't Wout diadalmaskodott. A nőknél 1000 méteren a négyszeres olimpiai bajnok dél-koreai Csoj Min Dzsong nyert Sarault és Desmet előtt, a 3000 méteres váltóban pedig az olasz staféta győzött.

 

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