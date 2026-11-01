NBA: Wembanyama 43 pontot dobott; James és Embiid nélkül is nyert a 76ers

A Keleti főcsoportot vezető Philadelphia a Charlotte vendégeként szerezte meg idénybeli hatodik győzelmét. A 76ers erejét mutatja, hogy úgy is nyert 109–104-re, hogy kisebb egészségügyi problémák miatt két sztárja, Joel Embiid és LeBron James is pihent, azok után, hogy egy nappal korábban még hazai pályán nyert a Philadelphia a New York ellen. Hiányukban Tyrese Maxey 38 ponttal lépett elő vezérré, míg a másik oldalon a kispadról beszálló Grayson Allen 27 pontja (melyből 21-et triplából szerzett) kevésnek bizonyult.

Tyrese Maxey stepped up without LeBron and Embiid in the comeback win vs Charlotte: 38 PTS | 4 AST | 2 STL | 13/23 FG | 71 TS% https://t.co/EIroz2plXX — Basketball Performances (@NBAPerformances) November 1, 2026

A játéknap legtöbb pontot hozó egyéni teljesítménye Victor Wembanyama nevéhez fűződött, aki 43 ponttal vezette győzelemre a San Antonio Spurst a Minnesota ellen (hét lepattanó, hat blokk és négy assziszt mellett), 34 mezőnykísérletéből 17-et értékesített. Pályafutása során 11. alkalommal (az alapszakaszban tizedszer) érte el a 40 pontos határt. A Timberwolves nem bírta el, hogy sérülés miatt Anthony Edwards és Rudy Gobert sem játszott, LaMelo Ball pedig korán a kipontozódás szélére került, így csak 20 percet töltött a pályán.

A MONSTROUS HALLOWEEN PERFORMANCE FROM WEMBY! 🎃 43 POINTS 🎃 7 BOARDS 🎃 6 BLOCKS 🎃 SPURS W https://t.co/7SPzYTcLlF — NBA (@NBA) November 1, 2026

Egyetlen csapatként a ligában a Memphis továbbra is őrzi veretlenségét. A Grizzlies ezúttal fölényes, 136–105-ös győzelmet aratott a ligában egyedüli csapatként még nyeretlen, a hatodik vereségét elszenvedő Sacramento fölött, amelyben Darius Acuff Jr. hiába dobott 38 pontot, nem bírta ellensúlyozni, hogy a hazaiaknál hárman is 20 pont fölé jutottak (a legeredményesebb Cameron Boozer 27-ig), míg a Kingsben csak ő.

A 2025-ös bajnok Oklahoma a második vereségét szenvedte el, ezúttal a remekül rajtoló, a hetedik meccsén a hatodik sikerét arató Houston vendégeként kapott ki (Shai Gilgeous-Alexander 26 pontig jutott a vendégeknél, míg a hazaiaknál Jabari Smith Jr. 30-ig). A vendégcsapatok közül a Philadelphia mellett a Cleveland és a Portland tudott még nyerni, a Milwaukee és a Utah vendégeként, míg a New Orleans hazai pályán győzött az Atlanta ellen.

NBA

ALAPSZAKASZ

Utah Jazz–Portland Trail Blazers 90–112

Charlotte Hornets–Philadelphia 76ers 104–109

New Orleans Pelicans–Atlanta Hawks 121–99

Memphis Grizzlies–Sacramento Kings 136–105

Milwaukee Bucks–Cleveland Cavaliers 111–136

San Antonio Spurs–Minnesota Timberwolves 121–111

Houston Rockets–Oklahoma City Thunder 119–98