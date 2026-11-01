Per Johansson az FTC elleni döntetlenről: „Ez volt az egyik legjobb meccsünk, amióta Győrbe érkeztem”

„Ez volt az egyik legjobb meccsünk, amióta Győrbe érkeztem” – jegyezte meg az ETO-t irányító Per Johansson az összecsapást követő sajtótájékoztatón.

„Fantasztikus, hogy női kézilabdában ilyen mérkőzéseket tudunk kínálni, ilyen hangulattal, színvonallal és drámával – folytatta. – Jó formában levő Ferencvárossal találkoztunk. Tartottuk magunkat a tervünkhöz, nem idegeskedtünk a gyengébb kezdésen sem. Örültem neki, hogy az első félidő végén lerohanásokból fel tudtunk jönni. Aztán túlságosan feszültté váltunk, amikor párszor sikerült elmennünk két góllal, és a Ferencváros megtalálta a módját, hogy visszajöjjön a meccsbe. A végén Liza a kapufát találta el, így nekünk kedvező eredmény született.”

„Nagyon boldog vagyok, és megtisztelő számomra, hogy ilyen meccseken játszhatok – jelentette ki a hat gólig jutó győri Tjasa Stanko. – Ez a sportágunk és a női sport szempontjából is fantasztikus. Büszke vagyok a csapatra, mert a mérkőzés nagy részében nekünk kellett üldözni az ellenfelünket. A végén elkövettünk néhány hibát, de örülnünk kell a végeredménynek.”

Ferencvárosi részről az idény végén távozó Jesper Jensen kettős érzésről beszélt.

„Az öltözőben arról beszéltünk a lefújás után, hogy mit érzünk és mik a tények. Ma este még biztosan csalódottan fogunk lefeküdni, mert ott volt az esély a végén a kezünkben, hogy megszerezzük a két pontot. Dione Housheer gólja természetesen nyomás alá helyezett minket az utolsó akciónál, de így is a miénk volt az utolsó helyzet, Liza pedig a kapufát találta el. Ha viszont a tényeket nézzük, sok pozitívumot találhatunk, gondolok a játékosok hozzáállására vagy a védekezésünkre. Még csak a bajnokság harmadánál járunk, és egy nagyon jó csapattal játszottunk döntetlent. Kiváló reklámja volt a találkozó a női kézilabdának, az egész világon közvetíteni kellett volna” – értékelt a dán szakember.

„Végre megtapasztalhattam, milyen egy ilyen meccsen pályára lépni – mondta szemmel látható lelkesedéssel Elizabeth Omoregie, aki első Győr elleni rangadóját vívta a Népligetben. – Az ilyen mérkőzések miatt jöttem a Fradihoz. Nehéz szavakkal leírni, milyen volt a hangulat, igazán csak a pályán lehet átérezni. Hálás vagyok a szurkolóknak, hogy végig mellettünk álltak, és hajtottak minket előre, értük is küzdöttünk. Keserű a szánk íze, hazai pályán nyernünk kellett volna. Voltak olyan kulcspillanatok, amelyek nem számunkra kedvezően alakultak. Például az első félidő vége, amikor ahelyett, hogy négy góllal vezettünk volna a szünetben, visszaengedtük a Győrt döntetlenre, így kezdhettünk mindent elölről. A végén az ilyen apró részletek döntik el a kiélezett mérkőzéseket, de ezeket az edzéseken ki tudjuk javítani a folytatásra.”

A végén arról is megkérdeztük a két szakvezetőt, mit jelenthet ez a döntetlen a bajnokság végkimenetele szempontjából.

„Európa egyik legnehezebb pályáján tudtunk döntetlent elérni, ahol ráadásul hét éve nem nyertünk, most viszont már egymás után másodszor döntetlenre végeztünk. Természetesen még sok meccs van hátra, mindkét csapat utazik még Debrecenbe. Ha előzetesen valaki megkérdezi, aláírtam volna az ikszet” – válaszolt Johansson, míg Jensen annyit tett hozzá: „Egyetértek Perrel, hosszú még az idény, a Debrecennel mindig kiélezett meccseket vívunk, de jövő héten például megyünk Esztergomba is. Szóval meglátjuk, hogyan alakul a többi eredmény a tavaszi mérkőzésig.”



NŐI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ

FTC-TOYOTA KOVÁCS–GYŐRI AUDI ETO KC 30–30 (14–14)

Elek Gyula Aréna, 1100 néző. V: Horváth P., Marton B.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 3, SIMON P. 8 (4), Tranborg 2, Lysa Tchaptchet 2, Vogel 1, Hársfalvi 2. Csere: Kristensen (kapus), Bordás R., Möller, OMOREGIE 6, Klujber 4, Márton G. 2. Edző: Jesper Jensen

GYŐR: S. TOFT – Hovden, Housheer 2, STANKO 6 (2), Bouktit 4 (1), DE PAULA 5, Van Wetering 3. Csere: Szemerey (kapus), Breistöl, Dulfer, Zákányi 1, Elver 3, Győri-Lukács 4, Brattset Dale 2, Th. Rushfeldt Deila. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–1. 10. p.: 6–3. 16. p.: 11–7. 23. p.: 13–9. 36. p.: 16–17. 40. p.: 19–19. 41. p.: 19–21. 45. p.: 23–21. 51. p.: 24–26. 53. p.: 28–27. 55. p.: 28–28. 58. p.: 30–29

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 6/4, ill. 3/3