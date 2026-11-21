LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezeti: Iványi Gábor (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Terbe, Polgár K., Visinka, Milicz – Varga J., Horváth E. – Bódi Á., Lucas, Sós B. – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Stumpf – Herczeg B., Kocsis D., Geiger, Kozics, Turi – László K., Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: M. Ramos (14. 11-esből), Lucas (33.)





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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három forduló óta nyeretlen, de így is az élmezőnyre tapadó Tiszakécske a legutóbbi két bajnokiját megnyerő, ám továbbra is a kiesés ellen küzdő Kozármisleny ellen.