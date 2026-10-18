Az Arsenal nagy nehezen nyert a Nottingham vendégeként

A hétközi, Lille elleni Bajnokok Ligája-győzelem és a jövő heti, Bayern München elleni szuperrangadó előtt papíron könnyebb köztes feladat várt az Arsenalra a Nottingham Forest elleni bajnokin. Ugyanakkor talán a túl könnyűnek ígérkező feladat egy kicsit – vagy nem is annyira kicsit – elaltatta a címvédőt, az első játékrészben ugyanis mélyen tudása alatt játszott Mikel Arteta csapata. A Forest kapuja egyáltalán nem forgott veszélyben, és bár a labda sokkal többet volt a londoniaknál, nagyon unalmas félidőt produkáltak a csapatok – a gól nélküli döntetlen tökéletesen meg is felelt a játék képének.

Ennél csak jobb lehet a folytatás – gondolhattuk a szünetben, ám a remélt változás csak nem akart megtörténni. Az Arsenal valamivel jobban igyekezett, mint az első felvonásban, de komoly nyomás alá továbbra sem tudta helyezni a nottinghami védelmet, amelynek különösebben meg sem kellett erőltetnie magát, hogy hatástalanítsa az elenyésző számú vendégkísérletet.

Érzékelve a bajt, a 66. percben változtatott is a csapatán Arteta, beállt Viktor Gyökeres és Mikel Merino is, az Arsenal pedig elkezdett támadóbban futballozni a hajrához érve. A 72. percben közel állt a gólhoz a londoni gárda, Declan Rice azonban nagy helyzetben csúnyán a kapu fölé bombázott.

Úgy tűnt, a Nottingham kihúzhatja döntetlennel, ám a 80. percben csak megszerezte a vezetést az Arsenal: Noni Madueke befelé cselezett a tizenhatoson belül, majd lőtt, a labda gellert kapott egy hazai lábon, onnan pedig védhetetlenül pattant a kapuba.

A folytatásban a londoniak már őrizték előnyüket, a Nottingham egy nagyobb helyzetig jutott, a 90+2. percben azonban Murillo lövése elkerülte a bal felső sarkot. Ha nehezen is, de begyűjtötte a három pontot Nottinghamben a címvédő, a Forest egymás után harmadszor maradt pont nélkül. 0–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Nottingham Forest–Arsenal 0–1 (Madueke 80.)

KORÁBBAN

AFC Bournemouth–Sunderland 2–0 (M. Tavernier 5., Evanilson 48.)

Kiállítva: Danso (17., Sunderland)

Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 5–0 (Canvot 4. – öngól, D. Gómez 7., Ayari 10., Kosztulasz 49., Hinshelwood 84.)

Leeds United–Manchester United 1–1 (Calvert-Lewin 51., ill. Mbeumo 35.)

Szombaton játszották

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)