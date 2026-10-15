Gareth Southgate nem tervezi a visszatérést a Premier League-be

Mint emlékezetes, Gareth Southgate-tel az angol válogatottal a 2020-as Európa-bajnokságon is döntőbe jutott, klubedzőként azonban 2009 óta nem vállalt munkát – akkor a Middlesbrough vezetőedzőeként dolgozott. Az Amol Rajan Connection podcastban most elmondta: nem lát olyan forgatókönyvet, amelyben visszatérne az angol élvonalba: „Az angol válogatottnál töltött időm végén már nem igazán élveztem a munkát. A győzelmek korábban átsegítettek ugyan a nehézségeken, de a végén már csak néhány percig tudtam örülni nekik” – fogalmazott Southgate, aki hozzátette, azóta alig nézett futballt. Szavai szerint legutóbb az FA-kupa döntőn járt stadionban, hogy szurkoljon a Crystal Palace-nak, amely akkor története első trófeáját nyerte meg.

Az 56 éves szakember elmondta azt is, hogy az elmúlt másfél évet kifejezetten élvezte: dolgozott a médiában, dokumentumfilmet készített a fiatal férfiakat érintő társadalmi kihívásokról, emellett vendégelőadóként a Harvard Business Schoolban is megfordult: „Harminchét éven át az határozta meg az önmagamról alkotott képemet, hogy szombaton nyertem vagy vesztettem-e a pályán. Most pedig élvezem, hogy más tapasztalatokat szerezhetek, különböző területek vezetőivel találkozhatok, és új dolgokat tanulhatok a világról” – mondta.

Southgate a folytatásban egy nagyon aktuális témát is érintett: a Manchester City pénzügyi szabálytalanságokkal összefüggő ügyéről úgy fogalmazott, hogy a helyzet rendkívül összetett, és a lehetséges büntetések mellett a további jogi eljárások is komoly kihívást jelenthetnek a liga számára: „Semmi sem jó ebből a futballnak, és nincsenek győztesei sem ennek az ügynek” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a megfelelő büntetés kiszabása, a további jogi következmények kezelése, valamint a sportág működésének fenntartása is bonyolult feladatnak ígérkezik.