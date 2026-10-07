Visszavonult a Chelsea-ben és a Liverpoolban is megforduló olasz válogatott játékos

A támadó középpályásként és szélsőként foglalkoztatott Fabio Borini a felnőttpályafutását a Chelsea-ben kezdte, de ott kevés lehetőséget kapott, így előbb kölcsönadták, majd végleg elengedték. Parma érintésével az AS Romához került, ahonnan bekerült a válogatottba, és 2012-ben egy meccsen játszott. Ott volt az Európa-bajnokságon is, de lehetőséget nem kapott.

2012 nyarán a Liverpool játékosa lett, majd szerepelt a Sunderlandnél, a Milannál, a Veronánál, a Fatih Karagümrüknél, a Sampdoriánál, a legutóbbi idényben pedig az angol negyedosztályú Salford Citynél, ahol 2026 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbították meg.

A 35 éves Borini a Chelsea-vel Premier League-et és FA-kupát is nyert 2010-ben.