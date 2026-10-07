Visszavonult a Chelsea-ben és a Liverpoolban is megforduló olasz válogatott játékos
A Liverpool labdarúgócsapata a hivatalos honlapján számolt be róla, hogy Fabio Borini befejezte pályafutását.
A támadó középpályásként és szélsőként foglalkoztatott Fabio Borini a felnőttpályafutását a Chelsea-ben kezdte, de ott kevés lehetőséget kapott, így előbb kölcsönadták, majd végleg elengedték. Parma érintésével az AS Romához került, ahonnan bekerült a válogatottba, és 2012-ben egy meccsen játszott. Ott volt az Európa-bajnokságon is, de lehetőséget nem kapott.
2012 nyarán a Liverpool játékosa lett, majd szerepelt a Sunderlandnél, a Milannál, a Veronánál, a Fatih Karagümrüknél, a Sampdoriánál, a legutóbbi idényben pedig az angol negyedosztályú Salford Citynél, ahol 2026 nyarán lejáró szerződését nem hosszabbították meg.
A 35 éves Borini a Chelsea-vel Premier League-et és FA-kupát is nyert 2010-ben.
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