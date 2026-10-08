Klopp szobrot kapott a Liverpool múzeumában

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos egyesülete, a Liverpool FC egy 46 centiméter magas bronzszoborral tiszteleg Jürgen Klopp előtt, amely szokásos baseballsapkájában ábrázolja őt, és az egyik keze a szívén van, a másik pedig ökölbe szorítva. A műalkotás költségeit a szurkolók állták, egészen pontosan a Spirit of Shankly elnevezésű csoport.

Fotó: Liverpool FC/Facebook

A jelenleg német szövetségi kapitányként dolgozó Klopp 2015 és 2024 között ült a „vörösök” kispadján, csapata ezalatt 2019-ben Bajnokok Ligáját, Európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot nyert, 2020-ban 30 év után az első bajnoki címét, 2022-ben pedig a FA és a Ligakupát hódította el, utóbbiban 2024-ben is diadalmaskodott.

Karen Gill, Bill Shankly unokája, a Spirit of Shankly patrónusa is méltatta a szakember Liverpoolban végzett munkáját: „Nagyapám, Bill Shankly és Jürgen Klopp nagyon különböző korszakok gyermekei, de mindketten megértették, mitől különleges a Liverpool, az itteni emberek, a klub története és a klub közössége.”