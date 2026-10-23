Nemzeti Sportrádió

Iraola megerősítette, Szoboszlai nem lép pályára vasárnap

H. Á.H. Á.
2026.10.23. 16:34
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Szoboszlai talán november elején visszatérhet (Fotó: Getty Images)
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PL Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Brighton Premier League
A Premier League hétvégi fordulójában a Liverpool a Brightont fogadja vasárnap, és a mérkőzést felvezető pénteki sajtótájékoztatón Andoni Iraola, a „vörösök” szakvezetője új részleteket árult el a Brentford elleni bajnoki első félidejében lecserélt Szoboszlai Dominik állapotáról.

A 26. születésnapját vasárnap ünneplő Szoboszlai Dominik biztosan nem lép pályára a Brighton ellen – erről beszélt Andoni Iraola a Liverpool pénteki sajtótájékoztatóján.

„Szoboszlai ezen a hétvégén még nem bevethető. Nincs már messze a visszatéréstől, már edz is, de egyelőre még nem készül a csapattal együtt. Erre még néhány napot várni kell” – mondta a spanyol szakvezető. A klub hivatalos honlapja azt is hozzáteszi, hogy ha minden a klub jelenlegi elképzelései szerint alakul, akkor Szoboszlai várhatóan november 4-én, a Fenerbahce elleni BL-meccsen térhet vissza.

Szoboszlai hiánya egyébként azért is lehet különösen fájó a Mersey-partiaknak, mert igencsak erőltetett menet vár rájuk: a következő 15 napban öt meccset tudnak le – a Brighton után a Chelsea és az Arsenal lesz az ellenfél, majd jön a Fener elleni Bajnokok Ligája-összecsapás, november 8-án pedig a Crystal Palace elleni bajnokival zárul a sorozat.

Szoboszlai a szeptember-októberi válogatott szünetről sérülten érkezett vissza klubjához, s a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni BL-meccset is kihagyta, majd a múlt hétvégén ugyan kezdett a Brentford ellen, de fél óra játék után jelezte, combsérülése nem jött rendbe, s nem bírja tovább a játékot.

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Vasárnap, 15.00: Liverpool–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

 

PL Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Brighton Premier League
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