Iraola megerősítette, Szoboszlai nem lép pályára vasárnap

A 26. születésnapját vasárnap ünneplő Szoboszlai Dominik biztosan nem lép pályára a Brighton ellen – erről beszélt Andoni Iraola a Liverpool pénteki sajtótájékoztatóján.

„Szoboszlai ezen a hétvégén még nem bevethető. Nincs már messze a visszatéréstől, már edz is, de egyelőre még nem készül a csapattal együtt. Erre még néhány napot várni kell” – mondta a spanyol szakvezető. A klub hivatalos honlapja azt is hozzáteszi, hogy ha minden a klub jelenlegi elképzelései szerint alakul, akkor Szoboszlai várhatóan november 4-én, a Fenerbahce elleni BL-meccsen térhet vissza.

Szoboszlai hiánya egyébként azért is lehet különösen fájó a Mersey-partiaknak, mert igencsak erőltetett menet vár rájuk: a következő 15 napban öt meccset tudnak le – a Brighton után a Chelsea és az Arsenal lesz az ellenfél, majd jön a Fener elleni Bajnokok Ligája-összecsapás, november 8-án pedig a Crystal Palace elleni bajnokival zárul a sorozat.

Szoboszlai a szeptember-októberi válogatott szünetről sérülten érkezett vissza klubjához, s a Manchester City elleni bajnokit és a LASK elleni BL-meccset is kihagyta, majd a múlt hétvégén ugyan kezdett a Brentford ellen, de fél óra játék után jelezte, combsérülése nem jött rendbe, s nem bírja tovább a játékot.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Vasárnap, 15.00: Liverpool–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!